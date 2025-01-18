18 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на один пункт отстает от 4 места. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 17 матчах Бундеслиги.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Швабы с трудом одолели «РБ Лейпциг» (2:1).

А вот до того команда переиграла «Аугсбург» (1:0). При этом поединок с «Аяксом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил всего 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Максимилиан Миттельштадт, Эль Билал Туре — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабы нынче пребывают на заметном подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются запрыгнуть в топ-4. К тому же швабы способны прибавить в плане реализации.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Фрайбург» скромно атакует, отличившись 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. Со счетом 1:4 она уступила «Айнтрахту».

До того команда нанесла поражение «Вольфсбургу» (3:2). А вот поединок с «Байером» завершился разгромной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фрайбург» проводит крайне нестабильный отрезок. «Бразильцы из Брайсгау» на один пункт отстают от топ-6.

При этом «Фрайбург» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде тяжеловато.

«Бразильцы из Брайсгау» все никак не могут найти свою игру. Да и оборона в последних матчах выглядит проблемно.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Плюс тылы соперника также не отличаются сверхнадежностью.

Статистика для ставок

«Фрайбург» в 3 последних матчах пропустил 11 мячей

«Штутгарт» победил в 2 своих последних поединках

«Фрайбург» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Швабы нынче выглядят сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы в обороне.

«Штутгарт» явно способен прибавить в плане реализации, и явно намеревается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30