Штутгарт
Фрайбург
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» на один пункт отстает от 4 места. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами в 17 матчах Бундеслиги.
Штутгарт — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Швабы с трудом одолели «РБ Лейпциг» (2:1).
А вот до того команда переиграла «Аугсбург» (1:0). При этом поединок с «Аяксом» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил всего 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Максимилиан Миттельштадт, Эль Билал Туре — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Швабы нынче пребывают на заметном подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются запрыгнуть в топ-4. К тому же швабы способны прибавить в плане реализации.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Фрайбург» скромно атакует, отличившись 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. Со счетом 1:4 она уступила «Айнтрахту».
До того команда нанесла поражение «Вольфсбургу» (3:2). А вот поединок с «Байером» завершился разгромной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фрайбург» проводит крайне нестабильный отрезок. «Бразильцы из Брайсгау» на один пункт отстают от топ-6.
При этом «Фрайбург» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и матчи с крепкими соперниками даются команде тяжеловато.
«Бразильцы из Брайсгау» все никак не могут найти свою игру. Да и оборона в последних матчах выглядит проблемно.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Плюс тылы соперника также не отличаются сверхнадежностью.
Статистика для ставок
- «Фрайбург» в 3 последних матчах пропустил 11 мячей
- «Штутгарт» победил в 2 своих последних поединках
- «Фрайбург» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Швабы нынче выглядят сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы в обороне.
«Штутгарт» явно способен прибавить в плане реализации, и явно намеревается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30