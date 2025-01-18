18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Брест». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 17-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.

«Ренн» набрал 17 очков и занимает 14-ю позицию, лишь на один балл опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на пять пунктов — зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Франции клуб неожиданно на чужом поле проиграл одному из аутсайдеров второго дивизиона «Труа» (0:1).

Ранее в 17-м туре национального первенства бретонский коллектив уже в домашних стенах потерпел поражение от одного из лидеров «Марселя» (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Жота, Калимуэндо, Алемдар и Сейду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» три раза проиграл.

Это говорит о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть нынешнее отличное состояние соперника.

Арно Калимуэндо, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 17-ти туров национального чемпионата Франции пребывает в нижней половине турнирной таблицы.

«Брест» занимает 11-ю позицию и набрал 22 очка, на шесть баллов опережая зону плей-офф за выживание, а также на шесть пунктов отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на своем поле одержал победу над «Нантом» (2:1).

Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив также выиграл — также в своих стенах он обыграл «Лион» с аналогичным результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Айдара, Амави, Ле Кардиналь, Мартен, Кулибали, Локо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» пять раз выиграл при одном поражении.

Очевидно, что это говорит о хорошей форме коллектива и неплохих шансах даже на победу, особенно если учесть слабые результаты соперника.

Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Брест» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 4.10, победа «Бреста» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ренна».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.