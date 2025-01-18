Болонья
Монца
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 30 очков и борется за выход в еврокубки.
Команда занимает восьмую позицию и на два балла отстает от лидера зоны континентальных турниров (топ-6).
Болонья — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А «россоблу» в домашних стенах сумели отобрать очки у лидера «Интера» (2:2).
Перед этим коллектив довольствовался еще одной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства на своем поле разошелся мировой с «Ромой» (2:2), упустив победу в компенсированное время.
Не сыграют: травмированы — Эбишер, Эль-Аззузи, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.
Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.
«Монца»
Турнирное положение: «Монца» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрала 13 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе
Команда занимает последнюю, 20-ю строчку и на шесть баллов отстает от безопасной 17-й позиции, а значит всерьез рискует вылететь.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл другого борца за еврокубки «Фиорентину» (2:1).
Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства уже остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах уступил «Кальяри» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Биринделли, Кальдирола, Кирьякопулос, Мота, Краньо, Пессина, Гальярдини, дисквалифицирован — Педро Перейра.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монца» шесть раз проиграла при одной победе.
Такая форма не позволяет гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Дани Мота, который травмирован, и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Болонья» не выиграла
- в шести последних матчах «Монцы» забивали обе команды
- в семи последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.80, победа «Монцы» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.
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Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних поединках «Монцы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55