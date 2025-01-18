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    Подтянется ли «Болонья» к зоне еврокубков?

    «Болонья» — «Монца». Хозяева двумя очками уступают зоне еврокубков, но удастся ли им ликвидировать отставание? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.03

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Монца»
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    Риккардо Орсолини
    18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Монца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Января 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Монца

    Монца

  • Монца
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 30 очков и борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию и на два балла отстает от лидера зоны континентальных турниров (топ-6).

    Болонья — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А «россоблу» в домашних стенах сумели отобрать очки у лидера «Интера» (2:2).

    Перед этим коллектив довольствовался еще одной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства на своем поле разошелся мировой с «Ромой» (2:2), упустив победу в компенсированное время.

    Не сыграют: травмированы — Эбишер, Эль-Аззузи, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрала 13 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе

    Команда занимает последнюю, 20-ю строчку и на шесть баллов отстает от безопасной 17-й позиции, а значит всерьез рискует вылететь.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл другого борца за еврокубки «Фиорентину» (2:1).

    Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства уже остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах уступил «Кальяри» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Биринделли, Кальдирола, Кирьякопулос, Мота, Краньо, Пессина, Гальярдини, дисквалифицирован — Педро Перейра.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монца» шесть раз проиграла при одной победе.

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    Такая форма не позволяет гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Дани Мота, который травмирован, и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Болонья» не выиграла

    • в шести последних матчах «Монцы» забивали обе команды

    • в семи последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.80, победа «Монцы» — в 5.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних поединках «Монцы».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55

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    «Болонья» — «Монца»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Подтянется ли «Болонья» к зоне еврокубков?
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