18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Монца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 30 очков и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию и на два балла отстает от лидера зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Серии А «россоблу» в домашних стенах сумели отобрать очки у лидера «Интера» (2:2).

Перед этим коллектив довольствовался еще одной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства на своем поле разошелся мировой с «Ромой» (2:2), упустив победу в компенсированное время.

Не сыграют: травмированы — Эбишер, Эль-Аззузи, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам 20-ти поединков итальянского первенства набрала 13 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе

Команда занимает последнюю, 20-ю строчку и на шесть баллов отстает от безопасной 17-й позиции, а значит всерьез рискует вылететь.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл другого борца за еврокубки «Фиорентину» (2:1).

Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства уже остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах уступил «Кальяри» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Биринделли, Кальдирола, Кирьякопулос, Мота, Краньо, Пессина, Гальярдини, дисквалифицирован — Педро Перейра.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монца» шесть раз проиграла при одной победе.

Такая форма не позволяет гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Дани Мота, который травмирован, и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Болонья» не выиграла

в шести последних матчах «Монцы» забивали обе команды

в семи последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.80, победа «Монцы» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних поединках «Монцы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55