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    «Эвертон» — «Астон Вилла». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 15 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Астон Вилла»
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    Дэвид Мойес
    «Эвертон» примет на своем поле «Астон Виллу» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 января и начнется в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» находится в таблице довольно низко. Команда занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ, набрав 17 очков.

    Последние матчи: 2025-й год «Эвертон» начал с поражения. Команда в гостях проиграла «Борнмуту» со счетом 0:1.

    Эвертон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Затем «ириски» добились успеха в матче Кубка Англии. «Эвертон» на своем поле одолел «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0. Голы забили Бето и Илиман Ндиайе.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Эвертон» нацелен исправить ситуацию в таблице. 16-е место не устраивает ни руководство, ни болельщиков клуба.

    В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря 2024 года. Тогда команда дома одолела «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

    Ранее «Эвертон» сменил главного тренера. В команду вернулся Дэвид Мойес. Поможет ли это встряхнуть коллектив?

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» располагается на восьмой позиции в таблице АПЛ. У команды 32 набранных очка.

    «Астон Вилла» одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

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  • 11/01/2025

    • Последние матчи: До этого «Астон Вилла» добилась двух побед кряду. В 2025-м году клуб взял верх над «Лестером» и «Вест Хэмом» с одинаковым счетом 2:1. «Молотобойцев» бирмингемский коллектив прошел в Кубке Англии.

    Состояние команды: «Астон Вилла» в нынешнем сезоне играет в Лиге чемпионов. Команда Унаи Эмери выступает очень неплохо. «Астон Вилла» набрала 13 очков в шести поединках и находится на 5-й позиции.

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    В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами гостей. Однако последние матчи на чужих полях «Астон Вилла» провалила. 14 и 26 декабря подопечные Унаи Эмери уступили «Ноттингем Форесту» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:3) соответственно.

    В 2024 году «Астон Вилла» и «Эвертон» провели две встречи. «Ириски» не отпраздновали ни одной победы.

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» не побеждает в АПЛ с 4 декабря 2024 года

    • «Астон Вилла» в 2025-м году выиграла два матча кряду

    • В 2024 году «Эвертон» ни разу не обыграл «Астон Виллу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Эвертона» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Астон Вилла» удачно начала 2025-й год. Но у «Эвертона» новый главный тренер. В предстоящей встрече команды могут не выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Прогноз: еще один прогноз, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе команды забьют за 1.81.

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    «Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Команды поделят очки?
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