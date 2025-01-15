Эвертон
Тоттенхэм
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» находится в таблице довольно низко. Команда занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ, набрав 17 очков.
Последние матчи: 2025-й год «Эвертон» начал с поражения. Команда в гостях проиграла «Борнмуту» со счетом 0:1.
Эвертон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Затем «ириски» добились успеха в матче Кубка Англии. «Эвертон» на своем поле одолел «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0. Голы забили Бето и Илиман Ндиайе.
Состояние команды: «Эвертон» нацелен исправить ситуацию в таблице. 16-е место не устраивает ни руководство, ни болельщиков клуба.
В АПЛ «Эвертон» не побеждает с 4 декабря 2024 года. Тогда команда дома одолела «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
Ранее «Эвертон» сменил главного тренера. В команду вернулся Дэвид Мойес. Поможет ли это встряхнуть коллектив?
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» располагается на восьмой позиции в таблице АПЛ. У команды 32 набранных очка.
«Астон Вилла» одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Последние матчи: До этого «Астон Вилла» добилась двух побед кряду. В 2025-м году клуб взял верх над «Лестером» и «Вест Хэмом» с одинаковым счетом 2:1. «Молотобойцев» бирмингемский коллектив прошел в Кубке Англии.
Состояние команды: «Астон Вилла» в нынешнем сезоне играет в Лиге чемпионов. Команда Унаи Эмери выступает очень неплохо. «Астон Вилла» набрала 13 очков в шести поединках и находится на 5-й позиции.
В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами гостей. Однако последние матчи на чужих полях «Астон Вилла» провалила. 14 и 26 декабря подопечные Унаи Эмери уступили «Ноттингем Форесту» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:3) соответственно.
В 2024 году «Астон Вилла» и «Эвертон» провели две встречи. «Ириски» не отпраздновали ни одной победы.
Статистика для ставок
- «Эвертон» не побеждает в АПЛ с 4 декабря 2024 года
- «Астон Вилла» в 2025-м году выиграла два матча кряду
- В 2024 году «Эвертон» ни разу не обыграл «Астон Виллу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Эвертона» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: «Астон Вилла» удачно начала 2025-й год. Но у «Эвертона» новый главный тренер. В предстоящей встрече команды могут не выявить сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.10.
Прогноз: еще один прогноз, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут забить друг другу.
Ставка: обе команды забьют за 1.81.