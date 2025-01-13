13 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Видзев» Лодзь и «Динамо» Киев. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Видзев» Лодзь — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Видзев» Лодзь

Турнирное положение: «Красная армия» сражается за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата Польши.

При этом «Видзев» Лодзь на 10 очков отстает от тройки лидеров. А вот забила команда 24 мяча в 18 матчах польского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Красная армия» переиграла «Сталь» Мелец (2:1).

При этом «Видзев» Лодзь до того уступил «Короне» (0:1). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «Ракуву» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Поляки имеют проблемы с надежностью своих тылов. В 18 поединках своего чемпионата команда пропустила 25 раз.

При этом «Видзев» Лодзь явно не боится лидера чемпионата Украины. Тем паче, динамовцы пока не демонстрируют своих лучших качеств.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «красной армии» явно не хватает монолитности в обороне.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевляне проводят довольно противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы УПЛ, однако полностью проваливается на евроарене.

Причем «Динамо» Киев на 5 пунктов опережает ближайшего преследователя в чемпионате Украины. В 17 поединках УПЛ команда настреляла 37 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке киевляне уступили. В контрольном матче с «Магдебургом» динамовцы уступили (1:3).

При этом до того команда натужно одолела «Верес» (1:0). А вот встреча с «Реал Сосьедадом» принесла форменное разочарование (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев выиграло 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Владимир Бражко — травмирован.

Состояние команды: Динамовцы явно поставили на достижение главной цели в чемпионате. Вот только команде Александра Шовковского нужно прибавлять во всех компонентах.

Причем «Динамо» Киев в среднем пропускает реже гола за матч. Да и Владислав Ванат настрелял 10 мячей в чемпионате Украине.

В предыдущем спарринге киевляне умудрились не реализовать два пенальти. Да и до оптимальных кондиций украинцам еще очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Киевляне постараются поднатореть в плане реализации, плюс вернулся в строй опытнейший Андрей Ярмоленко.

Статистика для ставок

Динамовцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Динамо» Киев не набрало ни одного очка в Лиге Европы

«Видзев» Лодзь в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.33.

Прогноз: «Динамо» Киев явно сильнее соперника, и явно способно прибавить по ходу встречи.

Номинальные гости явно будут действовать активно, ведь команда мотивирована реабилитироваться за поражение от «Магдебурга».

Ставка: Победа «Динамо» Киев во 2 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.33