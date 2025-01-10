В рамках третьего раунда Кубка Англии «Уиком» на своем поле примет «Портсмут». Поединок пройдет 10 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уиком» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уиком»

Турнирное положение: «Уиком» на пути в третий раунд Кубка Англии уже прошел две стадии, обыграв «Йорк Сити» (3:2) дома и «Уилдстоун» (2:0) на выезде.

Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии (Лига 1), где по итогам 24-х поединков занимает второе место, которое напрямую дает путевку в Чемпионшип.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отложенной игры 16-го тура национального первенства клуб в домашних стенах потерпел поражение от «Хаддерсфилда» (0:1).

Перед этим в 25-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах также потерял очки, сыграв вничью на своем поле с «Блэкпулом» с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Лигу 1, «Уиком» два раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и дома, особенно если учесть преимущество в классе соперника, который выступает дивизионом выше.

Люк Лихи — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Портсмут», в отличие от соперника, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда выступает во втором по рангу дивизионе Англии (Чемпионшипе), где по итогам 24-х поединков занимает 21-ю позиции, опережая зону вылета (22-24-е места) в Лигу 1 по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Волос» (4:2).

Перед этим в 26-м туре второго английского дивизиона коллектив потерпел поражение, когда в чужих стенах проиграл «Сандерленду» с минимальным счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Портсмут» проиграл трижды лишь при одной победе.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, перевес в классе может помочь им добиться успеха.

Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

Статистика для ставок

в двух из четырех последних матчей «Уикома» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Портсмута» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Портсмут» проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.