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    Выбьет ли «Уиком» из Кубка Англии «Портсмут»?

    «Уиком» — «Портсмут». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уиком» — «Портсмут»
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    Каллум Ланг
    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Уиком» на своем поле примет «Портсмут». Поединок пройдет 10 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уиком» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Уиком»

    Турнирное положение: «Уиком» на пути в третий раунд Кубка Англии уже прошел две стадии, обыграв «Йорк Сити» (3:2) дома и «Уилдстоун» (2:0) на выезде.

    Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии (Лига 1), где по итогам 24-х поединков занимает второе место, которое напрямую дает путевку в Чемпионшип.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отложенной игры 16-го тура национального первенства клуб в домашних стенах потерпел поражение от «Хаддерсфилда» (0:1).

    Перед этим в 25-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах также потерял очки, сыграв вничью на своем поле с «Блэкпулом» с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Лигу 1, «Уиком» два раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и дома, особенно если учесть преимущество в классе соперника, который выступает дивизионом выше.

    Люк Лихи — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

    «Портсмут»

    Турнирное положение: «Портсмут», в отличие от соперника, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда выступает во втором по рангу дивизионе Англии (Чемпионшипе), где по итогам 24-х поединков занимает 21-ю позиции, опережая зону вылета (22-24-е места) в Лигу 1 по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Волос» (4:2).

    Перед этим в 26-м туре второго английского дивизиона коллектив потерпел поражение, когда в чужих стенах проиграл «Сандерленду» с минимальным счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Портсмут» проиграл трижды лишь при одной победе.

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    Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, перевес в классе может помочь им добиться успеха.

    Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в двух из четырех последних матчей «Уикома» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Портсмута» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Портсмут» проиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Уиком» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Портсмута» — в 2.85. И хотя хозяева не выиграли в трех из четырех последних матчей, в текущем сезоне они все же выглядят предпочтительнее, к тому же, играют на своем поле.

    Ставка: «Уиком» победит за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Портсмута».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.65

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