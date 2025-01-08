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    Сумеют ли «кельты» разгромить «Данди Юнайтед»?

    «Селтик» — «Данди Юнайтед». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 8 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Данди Юнайтед»
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    Кего Фурухаси
    8 января в 11-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Селтик» и «Данди Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Данди Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 08 Января 2025 года

    Селтик

  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 22:45 Данди Юнайтед

    Данди Юнайтед

  • Данди
    •

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Кельты» привычно сражаются за чемпионство в Шотландии. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Селтик» мощно атакует, отличившись 55 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего 7 раз.

    Селтик — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она уверенно одолела «Сент-Миррен» (3:0).

    А вот до того команда вчистую уступила «Рейнджерс» (0:3). При этом поединок с «Сент-Джонстоном» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Селтик» забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джеймс Форрест — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кельты» аж на 13 очков опережают ближайшего преследователя. Средняя результативность команды чуть не дотягивает до 3 мячей за матч.

    Матчи с «Данди Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Селтик» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Кельты» банально на две головы сильнее соперника.

    «Данди Юнайтед»

    Турнирное положение: Эта команда нынче пребывает на подъеме. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Данди Юнайтед» настрелял 30 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Хартсу» (0:1).

    До того команда одолела земляков из «Данди» (2:1). Плюс поединок с «Абердином» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Данди Юнайтед» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Данди Юнайтед» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только средняя результативность чуть превышает гол за матч.

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    При этом «Данди Юнайтед» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от идущих вторыми «рейнджеров» составляет 6 очков.

    Команда в двух последних очных поединках не забивала в ворота «кельтов». Да и в нынешней диспозиции тягаться с местным грандом ей будет крайне сложно.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Главным будет сдерживание атак грозного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Данди Юнайтед» не побеждал «кельтов» более 10 лет

    • «Селтик» пропустил всего 7 мячей в 20 матчах чемпионата

    • «Кельты» в среднем забивают немногим реже трех мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Кельты» на две головы сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.

    «Селтик» прекрасно атакует, плюс явно намерен максимально оторваться от преследователей.

    Ставка: Фора «Селтика» -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

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    «Селтик» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «кельты» разгромить «Данди Юнайтед»?
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