Селтик
Данди Юнайтед
«Селтик»
Турнирное положение: «Кельты» привычно сражаются за чемпионство в Шотландии. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Селтик» мощно атакует, отличившись 55 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего 7 раз.
Селтик — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она уверенно одолела «Сент-Миррен» (3:0).
А вот до того команда вчистую уступила «Рейнджерс» (0:3). При этом поединок с «Сент-Джонстоном» завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Селтик» забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джеймс Форрест — травмирован.
Состояние команды: «Кельты» аж на 13 очков опережают ближайшего преследователя. Средняя результативность команды чуть не дотягивает до 3 мячей за матч.
Матчи с «Данди Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Селтик» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Кельты» банально на две головы сильнее соперника.
«Данди Юнайтед»
Турнирное положение: Эта команда нынче пребывает на подъеме. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Данди Юнайтед» настрелял 30 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Хартсу» (0:1).
До того команда одолела земляков из «Данди» (2:1). Плюс поединок с «Абердином» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Данди Юнайтед» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Данди Юнайтед» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только средняя результативность чуть превышает гол за матч.
При этом «Данди Юнайтед» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от идущих вторыми «рейнджеров» составляет 6 очков.
Команда в двух последних очных поединках не забивала в ворота «кельтов». Да и в нынешней диспозиции тягаться с местным грандом ей будет крайне сложно.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Главным будет сдерживание атак грозного соперника.
Статистика для ставок
- «Данди Юнайтед» не побеждал «кельтов» более 10 лет
- «Селтик» пропустил всего 7 мячей в 20 матчах чемпионата
- «Кельты» в среднем забивают немногим реже трех мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
- 2.15Арсенал — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Спортинг — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Эльденсе — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Кельты» на две головы сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.
«Селтик» прекрасно атакует, плюс явно намерен максимально оторваться от преследователей.
Ставка: Фора «Селтика» -2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00