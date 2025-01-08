8 января в 11-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Селтик» и «Данди Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Данди Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» привычно сражаются за чемпионство в Шотландии. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Селтик» мощно атакует, отличившись 55 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего 7 раз.

Селтик — Данди Юнайтед: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.147.4014.00Бонус€300

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она уверенно одолела «Сент-Миррен» (3:0).

А вот до того команда вчистую уступила «Рейнджерс» (0:3). При этом поединок с «Сент-Джонстоном» завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Селтик» забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джеймс Форрест — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кельты» аж на 13 очков опережают ближайшего преследователя. Средняя результативность команды чуть не дотягивает до 3 мячей за матч.

Матчи с «Данди Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Селтик» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Кельты» банально на две головы сильнее соперника.

«Данди Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда нынче пребывает на подъеме. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Данди Юнайтед» настрелял 30 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Хартсу» (0:1).

До того команда одолела земляков из «Данди» (2:1). Плюс поединок с «Абердином» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Данди Юнайтед» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Данди Юнайтед» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только средняя результативность чуть превышает гол за матч.

При этом «Данди Юнайтед» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от идущих вторыми «рейнджеров» составляет 6 очков.

Команда в двух последних очных поединках не забивала в ворота «кельтов». Да и в нынешней диспозиции тягаться с местным грандом ей будет крайне сложно.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Главным будет сдерживание атак грозного соперника.

Статистика для ставок

«Данди Юнайтед» не побеждал «кельтов» более 10 лет

«Селтик» пропустил всего 7 мячей в 20 матчах чемпионата

«Кельты» в среднем забивают немногим реже трех мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Кельты» на две головы сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.

«Селтик» прекрасно атакует, плюс явно намерен максимально оторваться от преследователей.

Ставка: Фора «Селтика» -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00