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    Баварцы загонят «быков»

    «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»
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    Джамал Мусиала
    6 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Января 2025 года

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •  Зальцбург 20:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Ред Булл Зальцбург»

    Турнирное положение: «Быки» в чемпионате Австрии нынче проваливаются. На данный момент команда занимает 6 место турнирной таблицы.

    При этом «Ред Булл Зальцбург» уже на 10 очков отстает от лидера. А вот забила команда 26 мячей в 16 поединках австрийского чемпионата.

    Зальцбург — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» учинили разгром «Аустрии Клагенфурт» (3:0).

    До того команда потерпела поражение от ПСЖ (0:3). При этом чуть ранее «быки» подписали мировое соглашение с «Рапидом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» сильны, но стабильностью не блещут. Да и средняя результативность команды не достигает и 2 мячей за матч.

    Матчи с «Баварией» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ред Булл Зальцбург» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и потенциально «быки» явно способны прибавить.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Бавария» в 15 матчах отправила 47 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Баварцы уверенно переиграли «РБ Лейпциг» (5:1).

    До того команда уступила «Майнцу» (1:2). Зато поединок с донецким «Шахтером» завершился яркой викторией баварцев (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баварцы на 4 очка опережают своего ближайшего преследователя. Да и Харри Кейн настрелял 14 мячей в чемпионате.

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    При этом «Бавария» традиционно сильна в плане реализации. В среднем мюнхенцы забивают три мяча за матч.

    Плюс ко всему, баварцы явно будут настроены даже на товарищеский матч. Да и австрийских «быков» команда побивает регулярно.

    Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. Кейн и компания способны взломать любые оборонительные тылы.

    Статистика для ставок

    • Баварцы не проигрывают «Ред Булл Зальцбургу» уже 11 лет

    • «Быки» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Баварцы забивают в среднем 3 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: Баварцы прибавляют с каждым поединком, и явно будут активно атаковать.

    Кейн и компания явно будут действовать максимально агрессивно, плюс баварцы привычно успешно противостоят «быкам».

    Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. Баварцы загонят «быков»
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