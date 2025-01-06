6 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» в чемпионате Австрии нынче проваливаются. На данный момент команда занимает 6 место турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Зальцбург» уже на 10 очков отстает от лидера. А вот забила команда 26 мячей в 16 поединках австрийского чемпионата.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» учинили разгром «Аустрии Клагенфурт» (3:0).

До того команда потерпела поражение от ПСЖ (0:3). При этом чуть ранее «быки» подписали мировое соглашение с «Рапидом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» сильны, но стабильностью не блещут. Да и средняя результативность команды не достигает и 2 мячей за матч.

Матчи с «Баварией» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ред Булл Зальцбург» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и потенциально «быки» явно способны прибавить.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Бавария» в 15 матчах отправила 47 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Баварцы уверенно переиграли «РБ Лейпциг» (5:1).

До того команда уступила «Майнцу» (1:2). Зато поединок с донецким «Шахтером» завершился яркой викторией баварцев (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баварцы на 4 очка опережают своего ближайшего преследователя. Да и Харри Кейн настрелял 14 мячей в чемпионате.

При этом «Бавария» традиционно сильна в плане реализации. В среднем мюнхенцы забивают три мяча за матч.

Плюс ко всему, баварцы явно будут настроены даже на товарищеский матч. Да и австрийских «быков» команда побивает регулярно.

Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. Кейн и компания способны взломать любые оборонительные тылы.

Статистика для ставок

Баварцы не проигрывают «Ред Булл Зальцбургу» уже 11 лет

«Быки» в среднем пропускают чаще гола за матч

Баварцы забивают в среднем 3 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: Баварцы прибавляют с каждым поединком, и явно будут активно атаковать.

Кейн и компания явно будут действовать максимально агрессивно, плюс баварцы привычно успешно противостоят «быкам».

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25