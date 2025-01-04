В субботу, 4 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Самсунспор» дома примет «Трабзонспор». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 30 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает третью строчку в турнирной таблице и на шесть очков отстает от второго в таблице «Фенербахче», а также на два пункта опережает четвертый «Гёзтепе».

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Сивасспором» (0:0).

Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда на чужой арене потерпел разгром от «Эюпспора» со счетом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Самсунспор» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, преимущество в классе в текущем сезоне, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

Карло Хольсе, Мариус Муандилмаджи и Оливье Нтшам — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с пятью голами.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 19 баллов и по сути борется за выживание.

Команда занимает 13-ю строчку и на четыре балла опережает зону вылета, которая ограничивается 16-20-й позициями, так что всерьез рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Бодрум» (1:0).

Перед этим коллектив в 16-м туре турецкого первенства в чужих стенах потерпел поражение от действующего чемпиона и лидера «Галатасарая» с результатом 3:4.

Не сыграют: травмированы — Драгуш, Асан, Тюркмен, Йокушлу, Савич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на национальную Суперлигу, «Трабзонспор» проиграл пять раз при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против более сильного в текущем сезоне соперника, который, правда, сейчас переживает спад.

Симон Банза — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Самсунспора» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Трабзонспора» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Трабзонспора» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70