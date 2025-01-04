Самсунспор
Трабзонспор
«Самсунспор»
Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 30 баллов и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает третью строчку в турнирной таблице и на шесть очков отстает от второго в таблице «Фенербахче», а также на два пункта опережает четвертый «Гёзтепе».
Самсунспор — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Сивасспором» (0:0).
Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда на чужой арене потерпел разгром от «Эюпспора» со счетом 0:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Самсунспор» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, преимущество в классе в текущем сезоне, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.
Карло Хольсе, Мариус Муандилмаджи и Оливье Нтшам — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с пятью голами.
«Трабзонспор»
Турнирное положение: «Трабзонспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 19 баллов и по сути борется за выживание.
Команда занимает 13-ю строчку и на четыре балла опережает зону вылета, которая ограничивается 16-20-й позициями, так что всерьез рискует понизиться в классе.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Бодрум» (1:0).
Перед этим коллектив в 16-м туре турецкого первенства в чужих стенах потерпел поражение от действующего чемпиона и лидера «Галатасарая» с результатом 3:4.
Не сыграют: травмированы — Драгуш, Асан, Тюркмен, Йокушлу, Савич, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на национальную Суперлигу, «Трабзонспор» проиграл пять раз при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против более сильного в текущем сезоне соперника, который, правда, сейчас переживает спад.
Симон Банза — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Самсунспора» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Трабзонспора» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Трабзонспора» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70