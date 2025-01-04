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    Приблизится ли «Самсунспор» к «Фенербахче»?

    «Самсунспор» — «Трабзонспор». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 4 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Трабзонспор»
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    Карло Хольсе
    В субботу, 4 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Самсунспор» дома примет «Трабзонспор». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Января 2025 года

    Самсунспор

  • Самсун
    •  Самсунспор 20:00 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 30 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает третью строчку в турнирной таблице и на шесть очков отстает от второго в таблице «Фенербахче», а также на два пункта опережает четвертый «Гёзтепе».

    Самсунспор — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Сивасспором» (0:0).

    Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда на чужой арене потерпел разгром от «Эюпспора» со счетом 0:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Самсунспор» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, преимущество в классе в текущем сезоне, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Карло Хольсе, Мариус Муандилмаджи и Оливье Нтшам — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с пятью голами.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 19 баллов и по сути борется за выживание.

    Команда занимает 13-ю строчку и на четыре балла опережает зону вылета, которая ограничивается 16-20-й позициями, так что всерьез рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Бодрум» (1:0).

    Перед этим коллектив в 16-м туре турецкого первенства в чужих стенах потерпел поражение от действующего чемпиона и лидера «Галатасарая» с результатом 3:4.

    Не сыграют: травмированы — Драгуш, Асан, Тюркмен, Йокушлу, Савич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на национальную Суперлигу, «Трабзонспор» проиграл пять раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против более сильного в текущем сезоне соперника, который, правда, сейчас переживает спад.

    Симон Банза — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Самсунспора» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Трабзонспора» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Трабзонспора» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70

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