Астон Вилла
Лестер
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 9 строчку турнирной таблицы.
При этом «Астон Вилла» на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 31 раз в 19 матчах.
Астон Вилла — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Вилланы» расписали мировую с «Брайтоном» (2:2).
До того команда была разгромлена «Ньюкаслом» (0:3). При этом чуть ранее «вилланы» сумели переиграть «Манчестер Сити» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: По Торрес — травмирован.
Состояние команды: «Вилланы» не побеждали в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.
Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Астон Вилла» выиграла 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках они переиграли «лис».
«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» нынче борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Лестер» в 19 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Дома она вчистую уступила «Манчестер Сити» (0:2).
До того команда проиграла мощному «Ливерпулю» (1:3). Да и поединок с «Вулверхэмптоном» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Мадс Хермансен, Уилфред Ндиди — травмированы.
Состояние команды: «Лисы» лишь на 2 очка отстают от спасительного 17 места. Вот только ныне команда находится в психологическом пике.
При этом «Лестер» в среднем пропускает чаще двух мячей за матч. Да и в четырех своих последних матчах команда уступила.
Плюс ко всему, «лисы» уже месяц не знают вкуса побед. При этом неувядающий Джейми Варди настрелял уже 6 мячей в АПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Лисы» мотивированы выкарабкаться из опасной зоны.
Статистика для ставок
- «Лисы» проиграли «вилланам» в 2 последних очных встречах
- «Вилланы» не побеждали в 2 своих последних поединках
- «Лестер» уступил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 2.08Валенсия — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.68Барбастро — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Обе команды явно намереваются прервать свои неудачные сериалы.
«Вилланы» явно сильнее соперника, но и «лисы» в Варди на острие еще явно не сказали своего последнего слова.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40