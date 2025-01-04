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    А давайте поставим на голевое шоу?!

    «Астон Вилла» — «Лестер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Лестер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 9 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Астон Вилла» на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 31 раз в 19 матчах.

    Астон Вилла — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Вилланы» расписали мировую с «Брайтоном» (2:2).

    До того команда была разгромлена «Ньюкаслом» (0:3). При этом чуть ранее «вилланы» сумели переиграть «Манчестер Сити» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: По Торрес — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Вилланы» не побеждали в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.

    Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Астон Вилла» выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках они переиграли «лис».

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» нынче борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Лестер» в 19 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Дома она вчистую уступила «Манчестер Сити» (0:2).

    До того команда проиграла мощному «Ливерпулю» (1:3). Да и поединок с «Вулверхэмптоном» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Мадс Хермансен, Уилфред Ндиди — травмированы.

    Состояние команды: «Лисы» лишь на 2 очка отстают от спасительного 17 места. Вот только ныне команда находится в психологическом пике.

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    При этом «Лестер» в среднем пропускает чаще двух мячей за матч. Да и в четырех своих последних матчах команда уступила.

    Плюс ко всему, «лисы» уже месяц не знают вкуса побед. При этом неувядающий Джейми Варди настрелял уже 6 мячей в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Лисы» мотивированы выкарабкаться из опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Лисы» проиграли «вилланам» в 2 последних очных встречах

    • «Вилланы» не побеждали в 2 своих последних поединках

    • «Лестер» уступил в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Обе команды явно намереваются прервать свои неудачные сериалы.

    «Вилланы» явно сильнее соперника, но и «лисы» в Варди на острие еще явно не сказали своего последнего слова.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40

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    «Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. А давайте поставим на голевое шоу?!
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