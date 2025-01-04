4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Лестер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 9 строчку турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 31 раз в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Вилланы» расписали мировую с «Брайтоном» (2:2).

До того команда была разгромлена «Ньюкаслом» (0:3). При этом чуть ранее «вилланы» сумели переиграть «Манчестер Сити» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: По Торрес — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вилланы» не побеждали в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.

Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Астон Вилла» выиграла 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках они переиграли «лис».

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» нынче борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Лестер» в 19 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Дома она вчистую уступила «Манчестер Сити» (0:2).

До того команда проиграла мощному «Ливерпулю» (1:3). Да и поединок с «Вулверхэмптоном» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Мадс Хермансен, Уилфред Ндиди — травмированы.

Состояние команды: «Лисы» лишь на 2 очка отстают от спасительного 17 места. Вот только ныне команда находится в психологическом пике.

При этом «Лестер» в среднем пропускает чаще двух мячей за матч. Да и в четырех своих последних матчах команда уступила.

Плюс ко всему, «лисы» уже месяц не знают вкуса побед. При этом неувядающий Джейми Варди настрелял уже 6 мячей в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Лисы» мотивированы выкарабкаться из опасной зоны.

Статистика для ставок

«Лисы» проиграли «вилланам» в 2 последних очных встречах

«Вилланы» не побеждали в 2 своих последних поединках

«Лестер» уступил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Обе команды явно намереваются прервать свои неудачные сериалы.

«Вилланы» явно сильнее соперника, но и «лисы» в Варди на острие еще явно не сказали своего последнего слова.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40