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    Балеарцы сразу полетят в атаку!

    «Понтеведра» — «Мальорка». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Понтеведра» — «Мальорка»
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    Ведат Мурики
    3 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Понтеведра» и «Мальорка». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Понтеведра» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 03 Января 2025 года

    Понтеведра

  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Понтеведра 21:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Понтеведра»

    Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в Сегунде РФЕФ. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Понтеведра» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 11 раз.

    Понтеведра — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Реал Авила» был обыгран (2:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Гимнастике» (2:1). При этом поединок с «Ларедо» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Понтеведра» забила 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Понтеведра» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый серьезный.

    Против «Мальорки» команда играла лишь однажды. Два года назад «Понтеведра» уступила балеарцам в овертайме (0:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются как можно выгоднее проявить себя на фоне полпреда элиты. Вот только класса банально может не хватить.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выход в еврокубки. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мальорка» настреляла лишь 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. На выезде она минимально переиграла «Хетафе».

    До того команда нанесла поражение «Жироне» (2:1). А вот поединок с «Сельтой» завершился обидным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Балеарцы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    При этом «Мальорка» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато отрыв от идущего следом «Реал Сосьедада» составляет 5 очков.

    Балеарцы имеют заметные сложности в плане реализации. Зато неплохой сезон проводит Кайл Ларин, отличившийся уже 5 точными выстрелами в Примере.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Пора бы балеарцам прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Мальорка» победила в 2 своих последних матчах

    • «Понтеведра» выиграла 5 матчей кряду

    • «Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Мальорка» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно сразу понесется в атаку.

    «Понтеведре» явно не хватит класса, дабы полноценно противостоять находящейся в неплохих кондициях «Мальорке».

    Ставка: Победа «Мальорки» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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    «Понтеведра» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. Балеарцы сразу полетят в атаку!
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