Халл Сити
Мидлсбро
«Халл Сити»
Турнирное положение: «Тигры» бьются за выживание в Чемпионшипе. На данный момент команда находится на 21 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
На данный момент «Халл Сити» всего на один пункт опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза в 24 поединках.
Халл Сити — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тигры» с минимальным счетом одолели «Блэкберн».
До того команда минимально уступила «Престону». При этом чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Суонси» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Халл Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Мохамед Беллуми, Лиам Миллар — травмированы.
Состояние команды: «Тигры» имеют заметные проблемы в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
Матчи против «Мидлсбро» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. «Тигры» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» намерены запрыгнуть в зону плей-офф. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Мидлсбро» в 24 матчах набрал 37 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 31 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Мидлы» подписали мировую с «Бернли» (0:0).
До того команда не смогла переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (3:3). Да и встреча с «Плимутом» завершилась боевым паритетом (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» выиграл один раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Люк Эйлинг, Сени Дьенг, Эйден Моррис — травмированы.
Состояние команды: «Мидлы» наконец-то запрыгнули в топ-6. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот с реализацией у команды все достаточно позитивно — 41 забитый мяч в 24 поединках.
«Мидлы» в двух последних очных поединках с «тиграми» добыли 4 очка. Да и Эммануэль Латте Лаф явно постарается улучшить свою голевую отдачу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент явно не блещет пресловутой монолитностью.
Статистика для ставок
- «Мидлы» не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
- «Тигры» в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.88 и 1.98.
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Прогноз: «Мидлсбро» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается удержаться в первой шестерке.
«Халл Сити» крайне нестабилен, да и «мидлы» явно способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20