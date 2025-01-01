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    Сумеют ли «мидлы» загнать «тигров»?

    «Халл Сити» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»
    1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 20:30 Мидлсбро

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
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    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» бьются за выживание в Чемпионшипе. На данный момент команда находится на 21 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

    На данный момент «Халл Сити» всего на один пункт опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза в 24 поединках.

    Халл Сити — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тигры» с минимальным счетом одолели «Блэкберн».

    До того команда минимально уступила «Престону». При этом чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Суонси» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Халл Сити» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Мохамед Беллуми, Лиам Миллар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигры» имеют заметные проблемы в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

    Матчи против «Мидлсбро» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. «Тигры» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» намерены запрыгнуть в зону плей-офф. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Мидлсбро» в 24 матчах набрал 37 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 31 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Мидлы» подписали мировую с «Бернли» (0:0).

    До того команда не смогла переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (3:3). Да и встреча с «Плимутом» завершилась боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» выиграл один раз. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Люк Эйлинг, Сени Дьенг, Эйден Моррис — травмированы.

    Состояние команды: «Мидлы» наконец-то запрыгнули в топ-6. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

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    При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот с реализацией у команды все достаточно позитивно — 41 забитый мяч в 24 поединках.

    «Мидлы» в двух последних очных поединках с «тиграми» добыли 4 очка. Да и Эммануэль Латте Лаф явно постарается улучшить свою голевую отдачу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент явно не блещет пресловутой монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Мидлы» не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Тигры» в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Мидлсбро» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается удержаться в первой шестерке.

    «Халл Сити» крайне нестабилен, да и «мидлы» явно способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Халл Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «мидлы» загнать «тигров»?
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