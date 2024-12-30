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    Кто возьмет верх в битве за выживание?

    «Комо» — «Лечче». Между конкурентами за сохранение прописки лишь один балл — кто победит 30 декабря? На что лучше сделать ставку в матче? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.97

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Лечче»
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    Патрик Кутроне
    30 декабря в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Лечче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2024 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 20:30 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрал 15 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 16-ю строчку и лишь на один балл зону вылета, а также только на один пункт отстает от нынешнего соперника.

    Комо — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А ломбардцы на чужом поле потерпели поражение от «Интера» (0:2).

    Перед этим в 16-м туре итальянского первенства коллектив набрал три очка, когда в домашних стенах неожиданно обыграл «Рому» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Габриэллони, Сала, Альберто Морено, Перроне, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Комо» проиграл лишь раз при одной победе и двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, но в то же время, обещают неплохие перспективы на ничью, особенно на своем поле, хотя в битве с конкурентом для них крайне важно побеждать.

    Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрал 16 очков и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 15-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Лацио» (1:2).

    Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив опять-таки в своих стенах одержал победу над «Монцей» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Галло, Банда, Кьялонда Гаспар, дисквалифицирован — Гильбер.

    Состояние команды: в двух из трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Лечче» проиграл при одной победе.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле. С другой стороны — матч с конкурентом требует от них набирать максимум очков.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в 10-ти из 11-ти последних матчах «Комо» не выиграл

    • в четырех последних матчах «Лечче» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Лечче» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.60, победа «Лечче» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их последнем выездном поединке — против «Ромы».

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь такой исход был в трех последних поединках гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Комо» — «Лечче»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто возьмет верх в битве за выживание?
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