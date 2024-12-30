30 декабря в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Лечче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрал 15 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 16-ю строчку и лишь на один балл зону вылета, а также только на один пункт отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А ломбардцы на чужом поле потерпели поражение от «Интера» (0:2).

Перед этим в 16-м туре итальянского первенства коллектив набрал три очка, когда в домашних стенах неожиданно обыграл «Рому» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Габриэллони, Сала, Альберто Морено, Перроне, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Комо» проиграл лишь раз при одной победе и двух ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, но в то же время, обещают неплохие перспективы на ничью, особенно на своем поле, хотя в битве с конкурентом для них крайне важно побеждать.

Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрал 16 очков и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Лацио» (1:2).

Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив опять-таки в своих стенах одержал победу над «Монцей» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Галло, Банда, Кьялонда Гаспар, дисквалифицирован — Гильбер.

Состояние команды: в двух из трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Лечче» проиграл при одной победе.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле. С другой стороны — матч с конкурентом требует от них набирать максимум очков.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в 10-ти из 11-ти последних матчах «Комо» не выиграл

в четырех последних матчах «Лечче» забивали обе команды

в трех последних матчах «Лечче» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.60, победа «Лечче» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их последнем выездном поединке — против «Ромы».

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь такой исход был в трех последних поединках гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05