29 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Риу Аве» и «Насьонал». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Насьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Большая река» ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Риу Аве» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Большая река» минимально уступила «Эштреле».

А вот до того команда не сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (2:2). При этом поединок с «Санта-Кларой» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Риу Аве» забила 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Большая река» на 4 очка опережает опасную зону. А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду.

Матчи против «Насьонала» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Большая река» постарается оторваться от опасной зоны.

«Насьонал»

Турнирное положение:«Бело-чёрные» в текущем чемпионате бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 14 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.

Причем «Насьонал» настрелял всего 10 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела достаточно продуктивно. «Бело-чёрные» расписали мировую с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

До того «бело-чёрные» по всем статьям уступили «Бенфике» (0:2). Зато поединок с «Морейренсе» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-чёрные» проводят откровенно блеклый отрезок. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

При этом «Насьонал» имеет огромные проблемы в плане реализации. Команда отличилась всего лишь 10 голами в 15 матчах Примейра-Лиги.

Пока что «бело-чёрные» всеми силами пытаются отдалиться из опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-чёрные» явно намерены, как минимум, не уступить.

Статистика для ставок

«Насьонал» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Риу Аве» не побеждает «бело-чёрных» уже 3 года

«Насьонал» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риу Аве» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Риу Аве» явно постарается оторваться от группы аутсайдеров, и уж точно будет активно атаковать.

«Бело-чёрные» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака хозяев вполне способна поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Риа Аве» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10