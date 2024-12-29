Риу Аве
Насьонал
«Риу Аве»
Турнирное положение: «Большая река» ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Риу Аве» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Большая река» минимально уступила «Эштреле».
А вот до того команда не сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (2:2). При этом поединок с «Санта-Кларой» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Риу Аве» забила 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Большая река» на 4 очка опережает опасную зону. А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду.
Матчи против «Насьонала» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Большая река» постарается оторваться от опасной зоны.
«Насьонал»
Турнирное положение:«Бело-чёрные» в текущем чемпионате бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 14 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.
Причем «Насьонал» настрелял всего 10 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела достаточно продуктивно. «Бело-чёрные» расписали мировую с «Виторией Гимарайнш» (2:2).
До того «бело-чёрные» по всем статьям уступили «Бенфике» (0:2). Зато поединок с «Морейренсе» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бело-чёрные» проводят откровенно блеклый отрезок. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.
При этом «Насьонал» имеет огромные проблемы в плане реализации. Команда отличилась всего лишь 10 голами в 15 матчах Примейра-Лиги.
Пока что «бело-чёрные» всеми силами пытаются отдалиться из опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-чёрные» явно намерены, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- «Насьонал» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Риу Аве» не побеждает «бело-чёрных» уже 3 года
- «Насьонал» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Риу Аве» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Риу Аве» явно постарается оторваться от группы аутсайдеров, и уж точно будет активно атаковать.
«Бело-чёрные» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака хозяев вполне способна поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Риа Аве» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10