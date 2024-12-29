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    Сумеет ли «Риу Аве» одолеть «Насьонал»?

    «Риу Аве» — «Насьонал». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Насьонал»
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    «Риу Аве»
    29 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Риу Аве» и «Насьонал». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Насьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 29 Декабря 2024 года

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 18:30 Насьонал

    Насьонал

  • Монтевидео
    •

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Большая река» ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Риу Аве» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Большая река» минимально уступила «Эштреле».

    А вот до того команда не сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (2:2). При этом поединок с «Санта-Кларой» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Риу Аве» забила 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Большая река» на 4 очка опережает опасную зону. А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду.

    Матчи против «Насьонала» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Большая река» постарается оторваться от опасной зоны.

    «Насьонал»

    Турнирное положение:«Бело-чёрные» в текущем чемпионате бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 14 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    Причем «Насьонал» настрелял всего 10 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела достаточно продуктивно. «Бело-чёрные» расписали мировую с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

    До того «бело-чёрные» по всем статьям уступили «Бенфике» (0:2). Зато поединок с «Морейренсе» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Насьонал» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бело-чёрные» проводят откровенно блеклый отрезок. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

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    При этом «Насьонал» имеет огромные проблемы в плане реализации. Команда отличилась всего лишь 10 голами в 15 матчах Примейра-Лиги.

    Пока что «бело-чёрные» всеми силами пытаются отдалиться из опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-чёрные» явно намерены, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Насьонал» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Риу Аве» не побеждает «бело-чёрных» уже 3 года

    • «Насьонал» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риу Аве» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Риу Аве» явно постарается оторваться от группы аутсайдеров, и уж точно будет активно атаковать.

    «Бело-чёрные» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака хозяев вполне способна поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Риа Аве» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Риу Аве» — «Насьонал»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Риу Аве» одолеть «Насьонал»?
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