27 декабря во 3-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют Кувейт и Катар. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кувейт — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейт нынче находится на 2 месте в турнирной таблице своей группы. Так что в этом поединке команду устроит даже ничья.

При этом Кувейт в двух стартовых турах Кубка наций Персидского залива набрал 4 очка. Команда забила 3 мяча при 2 пропущенных.

Последние матчи: Кувейтцы в своем последнем поединке сумели победить. Команда одолела сборную ОАЭ (2:1).

При этом чуть ранее кувейтцы не уступили Оману (1:1). А вот поединок с Ливаном завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кувейт выиграл один раз. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кувейтцы в двух первых матчах турнира выглядели прилично. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи с Катаром для команды традиционно складываются крайне неудачно. В пяти очных поединках Кувейт уступил 5 раз.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Кувейтцы вполне способны сдержать атаки нестабильных катарцев.

Катар

Турнирное положение: Катарцы стартовали в турнире крайне неудачно. В своей группе команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Катар в двух первых турах набрал всего лишь один зачетный балл. При этом команда в 2 матчах забила 2 мяча при 3 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда проиграла. Катарцы уступили Оману со счетом 1:2.

До того команда не смогла переиграть сборную ОАЭ (1:1). А вот еще один поединок с ОАЭ завершился разгромным поражением (0:5).

Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе катарцы выглядят не столь уверенно. При этом команда явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

У катарцев далеко не все хорошо с реализацией. Плюс оборона команды в среднем дает результативные сбои чаще раза за матч.

При этом почти Катар уже 14 лет не проигрывает кувейтцам. Да и пора бы Акраму Афифу улучшать свою забивную статистику.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Катарцы потенциально могут прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

Катар уже 14 лет не проигрывает Кувейту

Катарцы не побеждали в 3 своих последних матчах

Пять последних очных встреч этих соперников завершились победами Катара

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: Катарцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально активно.

Сборная Катара имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, к тому же с турнирной точки зрения просто обязана побеждать.

Ставка: Победа Катара в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08