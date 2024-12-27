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    Катар начнет без экивоков

    Кувейт — Катар. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок наций Персидского залива, 27 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз и ставки на Кувейт — Катар
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    Катар
    27 декабря во 3-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют Кувейт и Катар. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кувейт — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кувейт

    Турнирное положение: Кувейт нынче находится на 2 месте в турнирной таблице своей группы. Так что в этом поединке команду устроит даже ничья.

    При этом Кувейт в двух стартовых турах Кубка наций Персидского залива набрал 4 очка. Команда забила 3 мяча при 2 пропущенных.

    Последние матчи: Кувейтцы в своем последнем поединке сумели победить. Команда одолела сборную ОАЭ (2:1).

    При этом чуть ранее кувейтцы не уступили Оману (1:1). А вот поединок с Ливаном завершился досадным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кувейт выиграл один раз. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кувейтцы в двух первых матчах турнира выглядели прилично. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи с Катаром для команды традиционно складываются крайне неудачно. В пяти очных поединках Кувейт уступил 5 раз.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Кувейтцы вполне способны сдержать атаки нестабильных катарцев.

    Катар

    Турнирное положение: Катарцы стартовали в турнире крайне неудачно. В своей группе команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Катар в двух первых турах набрал всего лишь один зачетный балл. При этом команда в 2 матчах забила 2 мяча при 3 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда проиграла. Катарцы уступили Оману со счетом 1:2.

    До того команда не смогла переиграть сборную ОАЭ (1:1). А вот еще один поединок с ОАЭ завершился разгромным поражением (0:5).

    Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе катарцы выглядят не столь уверенно. При этом команда явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

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    У катарцев далеко не все хорошо с реализацией. Плюс оборона команды в среднем дает результативные сбои чаще раза за матч.

    При этом почти Катар уже 14 лет не проигрывает кувейтцам. Да и пора бы Акраму Афифу улучшать свою забивную статистику.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Катарцы потенциально могут прибавить во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • Катар уже 14 лет не проигрывает Кувейту

    • Катарцы не побеждали в 3 своих последних матчах

    • Пять последних очных встреч этих соперников завершились победами Катара

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Катарцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально активно.

    Сборная Катара имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, к тому же с турнирной точки зрения просто обязана побеждать.

    Ставка: Победа Катара в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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    Кувейт — Катар: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на футбол. Катар начнет без экивоков
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