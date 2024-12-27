Кувейт
Турнирное положение: Кувейт нынче находится на 2 месте в турнирной таблице своей группы. Так что в этом поединке команду устроит даже ничья.
При этом Кувейт в двух стартовых турах Кубка наций Персидского залива набрал 4 очка. Команда забила 3 мяча при 2 пропущенных.
Последние матчи: Кувейтцы в своем последнем поединке сумели победить. Команда одолела сборную ОАЭ (2:1).
При этом чуть ранее кувейтцы не уступили Оману (1:1). А вот поединок с Ливаном завершился досадным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Кувейт выиграл один раз. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кувейтцы в двух первых матчах турнира выглядели прилично. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи с Катаром для команды традиционно складываются крайне неудачно. В пяти очных поединках Кувейт уступил 5 раз.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Кувейтцы вполне способны сдержать атаки нестабильных катарцев.
Катар
Турнирное положение: Катарцы стартовали в турнире крайне неудачно. В своей группе команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Катар в двух первых турах набрал всего лишь один зачетный балл. При этом команда в 2 матчах забила 2 мяча при 3 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда проиграла. Катарцы уступили Оману со счетом 1:2.
До того команда не смогла переиграть сборную ОАЭ (1:1). А вот еще один поединок с ОАЭ завершился разгромным поражением (0:5).
Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе катарцы выглядят не столь уверенно. При этом команда явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.
У катарцев далеко не все хорошо с реализацией. Плюс оборона команды в среднем дает результативные сбои чаще раза за матч.
При этом почти Катар уже 14 лет не проигрывает кувейтцам. Да и пора бы Акраму Афифу улучшать свою забивную статистику.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Катарцы потенциально могут прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- Катар уже 14 лет не проигрывает Кувейту
- Катарцы не побеждали в 3 своих последних матчах
- Пять последних очных встреч этих соперников завершились победами Катара
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
- 2.50Ливерпуль — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Манчестер Сити — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.20Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Катарцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально активно.
Сборная Катара имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, к тому же с турнирной точки зрения просто обязана побеждать.
Ставка: Победа Катара в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08