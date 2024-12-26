26 декабря в 23-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Шеффилд Юнайтед» уверенно лидирует в таблице Чемпионшипа с 48 очками.

Последние матчи: в 22-м туре команда выиграла в гостях у «Кардифф Сити» со счетом 2:0. «Шеффилд Юнайтед» играл намного лучше и заслуженно взял три очка, но открыт счет смог только в середине второго тайма. На 65-й минуте отличился высоченный валлиец Киффер Мур, он же через 8 минут оформил дубль.

Ранее была победа дома над «Плимутом» (2:0) и в гостях над «Миллуолом» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Арбластер.

Состояние команды: в конце прошлого сезона «Шеффилд Юнайтед» снова возглавил Крис Уайлдер. Это тренер, с которым связаны все последние успехи клуба, он только выводил «ШЮ» в АПЛ, но смог там задержаться на два сезона, но затем был уволен. Сейчас он снова во главе клуба и снова на коне и претендует на победу в Чемпионшипе.

«Бернли»

Турнирное положение: в настоящий момент «Бернли» идет третьим в таблице Чемпионшипа с 44 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 22-м туре «Бернли» выиграл на своем поле у «Уотфорда» со счетом 2:1.

Хозяева выглядели намного лучше и заслуженно взяли три очка. Уже на девятой минуте счет открыл Энтони, в середине второго тайма преимущество увеличил Браунхилл. Соперник смог лишь сократить отставание, забив на 80-й минуте.

До этого была победа в гостях над «Норвичем» (2:1) и ничья дома с «Дерби» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Мануэль, Делакруа, Бейер, Аарон Рэмси, Трезор.

Состояние команды: в этом сезоне команду возглавил Скотт Паркер, который был отличным футболистов и является хорошим тренером. У него есть работы в АПЛ во главе с «Фулхэмом» и «Борнмутом». Пока во главе «Бернли» у него тоже складывается все довольно неплохо, команда показывает отличный и сбалансированный футбол.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в АПЛ «Шеффилд Юнайтед» проиграл дома (1:4)

Матч первого круга сезона 2023/24 «Бернли» также выиграл с разгромным счетом 5:0

В позапрошлом сезоне «ШЮ» выиграл дома (5:2), но уступил в гостях (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шеффилд Юнайтед» дают 2,40, а на «Бернли» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

Прогноз: обе команды обладают лучшей обороной в Чемпионшипе. У «ШЮ» всего 11 пропущенных мячей, а у «Бернли» вообще всего девять. Тем не менее, забивают они тоже немало, в среднем почти 1,5 мяча за игру. Матч должен получиться результативным с обеих сторон. У «Бернли» есть топовые игроки в атаке для Чемпионшипа (Энтони, Сармьенто, Фостер, Ганнибал), а у «Шеффилд Юнайтед» (Мур, Хамер, Брюстер).

Основная ставка: обе забьют за 2,02.

Прогноз: можно рискнуть и заиграть ничейный исход, обе команды сейчас примерно равны по своему уровню.

Дополнительная ставка: ничья за 3,10.