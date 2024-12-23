В понедельник, 23 декабря, в 17-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» дома примет «Касымпаша». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» по итогам 15-ти матчей турецкого первенства набрал 22 очка и все еще борется за выход в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку с отставанием в пять баллов от зоны континентальных турниров, поэтому ей крайне важно набирать максимум очков.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций клуб на чужом поле сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).

Перед этим коллектив в 16-м туре национального первенства остался без очков, потерпев на чужом поле поражение от «Фенербахче» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Кени и Гюрлер, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Истанбул Башакшехир» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать нынешнее состояние их соперника.

Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды и Суперлиги текущего сезона в 10-ю голами.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Касымпаша» по итогам 15-ти поединков турецкого первенства набрал 19 очков и скорее борется за выживанием, чем за еврокубки.

Команда занимает 11-ю строчку и на четыре балла опережает зону вылета, а также на восемь пунктов остает от зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Кубка Турции клуб на чужом поле обыграл «Генчлербирлиги» (1:0).

Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив на своем поле одержал победу над «Эйюрспор» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмирован — Омеруо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Касымпаша» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Словом, у коллектива неплохая форма, что обещает ему хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере один балл, пусть даже и на чужом поле.

Нуну Касымпаша — лучший бомбардир команды в Суперлиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Истанбул Башакшехир» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Касымпаша» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Касымпаша» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10