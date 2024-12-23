Истанбул Башакшехир
Касымпаша
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» по итогам 15-ти матчей турецкого первенства набрал 22 очка и все еще борется за выход в еврокубки.
Команда занимает седьмую строчку с отставанием в пять баллов от зоны континентальных турниров, поэтому ей крайне важно набирать максимум очков.
Истанбул Башакшехир — Касымпаша: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций клуб на чужом поле сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).
Перед этим коллектив в 16-м туре национального первенства остался без очков, потерпев на чужом поле поражение от «Фенербахче» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Кени и Гюрлер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Истанбул Башакшехир» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать нынешнее состояние их соперника.
Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды и Суперлиги текущего сезона в 10-ю голами.
«Касымпаша»
Турнирное положение: «Касымпаша» по итогам 15-ти поединков турецкого первенства набрал 19 очков и скорее борется за выживанием, чем за еврокубки.
Команда занимает 11-ю строчку и на четыре балла опережает зону вылета, а также на восемь пунктов остает от зоны континентальных турниров.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Кубка Турции клуб на чужом поле обыграл «Генчлербирлиги» (1:0).
Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив на своем поле одержал победу над «Эйюрспор» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмирован — Омеруо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Касымпаша» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Словом, у коллектива неплохая форма, что обещает ему хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере один балл, пусть даже и на чужом поле.
Нуну Касымпаша — лучший бомбардир команды в Суперлиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Истанбул Башакшехир» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Касымпаша» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Касымпаша» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10