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    «Башакшехир» прервет серию без поражений «Касымпаша»?

    «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша»
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    Кшиштоф Пёнтек
    В понедельник, 23 декабря, в 17-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» дома примет «Касымпаша». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Декабря 2024 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:00 Касымпаша

    Касымпаша

  • Стамбул
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    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» по итогам 15-ти матчей турецкого первенства набрал 22 очка и все еще борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку с отставанием в пять баллов от зоны континентальных турниров, поэтому ей крайне важно набирать максимум очков.

    Истанбул Башакшехир — Касымпаша: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций клуб на чужом поле сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).

    Перед этим коллектив в 16-м туре национального первенства остался без очков, потерпев на чужом поле поражение от «Фенербахче» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Кени и Гюрлер, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Истанбул Башакшехир» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать нынешнее состояние их соперника.

    Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды и Суперлиги текущего сезона в 10-ю голами.

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Касымпаша» по итогам 15-ти поединков турецкого первенства набрал 19 очков и скорее борется за выживанием, чем за еврокубки.

    Команда занимает 11-ю строчку и на четыре балла опережает зону вылета, а также на восемь пунктов остает от зоны континентальных турниров.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Кубка Турции клуб на чужом поле обыграл «Генчлербирлиги» (1:0).

    Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив на своем поле одержал победу над «Эйюрспор» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмирован — Омеруо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Касымпаша» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Словом, у коллектива неплохая форма, что обещает ему хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере один балл, пусть даже и на чужом поле.

    Нуну Касымпаша — лучший бомбардир команды в Суперлиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Истанбул Башакшехир» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Касымпаша» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Касымпаша» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Истанбул Башакшехир».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. «Башакшехир» прервет серию без поражений «Касымпаша»?
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