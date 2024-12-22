22 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» в 17 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три очка. Севильцы нанесли поражение «Вильярреалу» (2:1).

А вот до того «Бетис» сумел переиграть «Петрокуб» (1:0). При этом несколько раньше команда расписала почетный паритет с «Барселоной» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы лишь на 3 очка отстают от искомой 6 позиции. Да и результаты команды явно пошли на подъем.

Поединки с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Севильцы постараются добыть третью победу кряду.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» в нынешнем сезоне ходят в середняках чемпионата. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Райо Вальекано» в 17 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Пчёлы» расписали мировую с «Вильярреалом» (1:1).

До того команда не дала себя обыграть мадридскому «Реалу» (3:3). А вот чуть раньше «пчёлы» минимально одолели «Валенсию».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» достаточно прилично оторвались от группы аутсайдеров. Да и беспроигрышная серия составляет 4 матча.

При этом «Райо Вальекано» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда не проигрывала.

«Пчёлы» в последнее время несколько улучшили свои результаты. Вот только старые проблемы с реализацией пока никуда не делись.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оборона соперника частенько допускает простейшие ошибки.

Статистика для ставок

«Бетис» победил в 2 своих последних матчах

«Райо Вальекано» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Бетис» полон еврокубковых амбиций, так что наверняка начнет поединок с острых атак.

Севильцы в родных стенах будут активны с первых минут, да и «Райо Вальекано» традиционно противостоят успешно.

Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20