Бетис
Райо Вальекано
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетис» в 17 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.
Бетис — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три очка. Севильцы нанесли поражение «Вильярреалу» (2:1).
А вот до того «Бетис» сумел переиграть «Петрокуб» (1:0). При этом несколько раньше команда расписала почетный паритет с «Барселоной» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Севильцы лишь на 3 очка отстают от искомой 6 позиции. Да и результаты команды явно пошли на подъем.
Поединки с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Бетис» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Севильцы постараются добыть третью победу кряду.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» в нынешнем сезоне ходят в середняках чемпионата. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Райо Вальекано» в 17 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Пчёлы» расписали мировую с «Вильярреалом» (1:1).
До того команда не дала себя обыграть мадридскому «Реалу» (3:3). А вот чуть раньше «пчёлы» минимально одолели «Валенсию».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» достаточно прилично оторвались от группы аутсайдеров. Да и беспроигрышная серия составляет 4 матча.
При этом «Райо Вальекано» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда не проигрывала.
«Пчёлы» в последнее время несколько улучшили свои результаты. Вот только старые проблемы с реализацией пока никуда не делись.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оборона соперника частенько допускает простейшие ошибки.
Статистика для ставок
- «Бетис» победил в 2 своих последних матчах
- «Райо Вальекано» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Бетис» полон еврокубковых амбиций, так что наверняка начнет поединок с острых атак.
Севильцы в родных стенах будут активны с первых минут, да и «Райо Вальекано» традиционно противостоят успешно.
Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20