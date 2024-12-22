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    Сумеют ли бретонцы разгромить «Бордо»?

    «Бордо» — «Ренн». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Ренн»
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    Амин Гуири
    22 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бордо» и «Ренн». Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бордо» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 22 Декабря 2024 года

    Бордо

  • Бордо
    •  Бордо 16:45 Ренн

    Ренн

  • Ренн
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    «Бордо»

    Турнирное положение: Жирондинцы нынче выступают в любительской лиге. На данный момент команда находится на 3 месте в своей группе.

    При этом «Бордо» в 12 матчах настрелял лишь 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась всего 8 раз.

    Бордо — Ренн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Жирондинцы минимально переиграли «Ля Рош».

    До того «Бордо» расписал мировую с «Стад Бриошеном» (0:0). А вот встреча с «Лез Эрбье» завершилась уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки отличились лишь 6 мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Жирондинцы имеют весьма приличный подбор игроков. Да и тылы команды сбоят довольно редко.

    Поединки с «Ренном» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Бордо» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева постараются проявить себя во всей красе. Да и матерый форвард Энди Кэрролл явно способен блеснуть!

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы проводят весьма противоречивый сезон. На данный момент они находятся на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Ренн» на 7 пунктов отстают от искомой зоны топ-6. Да и забила команда всего 20 мячей при 20 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Бретонцы уверенно переиграли «Анже» (2:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Нанту». А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился яркой викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бретонцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч. Плюс команда откровенно нестабильна, чередуя качественные поединки с блеклыми.

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    При этом «Ренн» уже 3 года не проигрывает жирондинцам. Плюс команда вполне способна пройти в Кубке Франции довольно далеко.

    В кадровом плане у команды все достаточно позитивно. Да и обыгрывать соперника такого уровня бретонцы обязаны априори.

    Нет сомнений, что номинальные гости намерены пройти в следующий раунд Кубка. Да и пресловутое превосходство в классе явно скажется.

    Статистика для ставок

    • «Бордо» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «Ренн» уже 2 года не проигрывает жирондинцам

    • Бретонцы обыграли «Бордо» в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Ренн» явно сильнее соперника, да и настрой на Кубок у бретонцев точно будет максимальным.

    Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, да и жирондинцев должны обыгрывать априори.

    Ставка: Фора «Ренна» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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    «Бордо» — «Ренн»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли бретонцы разгромить «Бордо»?
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