Бордо
Ренн
«Бордо»
Турнирное положение: Жирондинцы нынче выступают в любительской лиге. На данный момент команда находится на 3 месте в своей группе.
При этом «Бордо» в 12 матчах настрелял лишь 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась всего 8 раз.
Бордо — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Жирондинцы минимально переиграли «Ля Рош».
До того «Бордо» расписал мировую с «Стад Бриошеном» (0:0). А вот встреча с «Лез Эрбье» завершилась уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки отличились лишь 6 мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Жирондинцы имеют весьма приличный подбор игроков. Да и тылы команды сбоят довольно редко.
Поединки с «Ренном» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Бордо» победил 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева постараются проявить себя во всей красе. Да и матерый форвард Энди Кэрролл явно способен блеснуть!
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы проводят весьма противоречивый сезон. На данный момент они находятся на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Ренн» на 7 пунктов отстают от искомой зоны топ-6. Да и забила команда всего 20 мячей при 20 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Бретонцы уверенно переиграли «Анже» (2:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Нанту». А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился яркой викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бретонцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч. Плюс команда откровенно нестабильна, чередуя качественные поединки с блеклыми.
При этом «Ренн» уже 3 года не проигрывает жирондинцам. Плюс команда вполне способна пройти в Кубке Франции довольно далеко.
В кадровом плане у команды все достаточно позитивно. Да и обыгрывать соперника такого уровня бретонцы обязаны априори.
Нет сомнений, что номинальные гости намерены пройти в следующий раунд Кубка. Да и пресловутое превосходство в классе явно скажется.
Статистика для ставок
- «Бордо» не пропускал в 3 своих последних матчах
- «Ренн» уже 2 года не проигрывает жирондинцам
- Бретонцы обыграли «Бордо» в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.88 и 1.98.
- 3.80Барселона — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.88Астон Вилла — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.80Кристал Пэлас — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ренн» явно сильнее соперника, да и настрой на Кубок у бретонцев точно будет максимальным.
Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, да и жирондинцев должны обыгрывать априори.
Ставка: Фора «Ренна» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25