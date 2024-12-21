21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» вполне способны выбраться из нижней части турнирной таблицы. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 14 строчку.

При этом «Хоффенхайм» не столь мощно атакует, отличившись 19 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Деревенские» дали бой дортмундцам (1:1).

До того команда подписала сухую мировую с ФКСБ. При этом чуть ранее случилась еще и ничья с «Фрайбургом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Хоффенхайм» забил всего 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Деревенские» на данном этапе выглядят крайне бледно. Команда сыграла вничью в трёх своих последних поединках, до того проиграв трижды кряду.

Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хоффенхайм» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и пора отрываться от опасной зоны, расстояние от которой всего 4 очка.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М в 14 матчах настреляла 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 голов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Жеребята» переиграли «Хольштайн» (4:1).

До того команда подписала мировую с одноклубниками из Дортмунда (1:1). А вот встреча с «Фрайбургом» завершилась поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гладбахцы по своему потенциалу обязаны бороться за попадание в еврокубки. Причем отставание от 6 позиции нынче составляет лишь 2 очка.

При этом «Боруссия» М в среднем забивает более 2 голов за матч. Зато оборона менхенгладбахцев ошибается не так уж часто.

Причем команда не проигрывала в двух последних поединках. Плюс Тим Кляйндинст наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Жеребята» вполне способны еще прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Деревенские» уже месяц не знают радости побед

«Хоффенхайм» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

«Боруссия» М не проигрывала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Обе команды намерены побороться за топ-6, и явно будут активны в атаке.

«Хоффенхайм» уж точно будет активно атаковать, плюс «жеребята» в последнее время выглядели довольно выгодно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50