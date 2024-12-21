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    «Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М
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    Андрей Крамарич
    21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2024 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» вполне способны выбраться из нижней части турнирной таблицы. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 14 строчку.

    При этом «Хоффенхайм» не столь мощно атакует, отличившись 19 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

    Хоффенхайм — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Деревенские» дали бой дортмундцам (1:1).

    До того команда подписала сухую мировую с ФКСБ. При этом чуть ранее случилась еще и ничья с «Фрайбургом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Хоффенхайм» забил всего 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Деревенские» на данном этапе выглядят крайне бледно. Команда сыграла вничью в трёх своих последних поединках, до того проиграв трижды кряду.

    Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хоффенхайм» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и пора отрываться от опасной зоны, расстояние от которой всего 4 очка.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М в 14 матчах настреляла 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 голов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Жеребята» переиграли «Хольштайн» (4:1).

    До того команда подписала мировую с одноклубниками из Дортмунда (1:1). А вот встреча с «Фрайбургом» завершилась поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гладбахцы по своему потенциалу обязаны бороться за попадание в еврокубки. Причем отставание от 6 позиции нынче составляет лишь 2 очка.

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    При этом «Боруссия» М в среднем забивает более 2 голов за матч. Зато оборона менхенгладбахцев ошибается не так уж часто.

    Причем команда не проигрывала в двух последних поединках. Плюс Тим Кляйндинст наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Жеребята» вполне способны еще прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Деревенские» уже месяц не знают радости побед

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Боруссия» М не проигрывала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды намерены побороться за топ-6, и явно будут активны в атаке.

    «Хоффенхайм» уж точно будет активно атаковать, плюс «жеребята» в последнее время выглядели довольно выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Хоффенхайм» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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