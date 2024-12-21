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    «Реал Сосьедад» подтвердит свой уровень

    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.81) и прогноз на чемпионат Испании 21 декабря 2024 года

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    Лука Сучич — восходящая звезда «Реала Сосьедад»
    21 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 18:15 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: пока «Сельта» идет на 12-м месте в таблице Примеры с 21 очком.

    Последние матчи: в 17-м туре галисийцы уступили в гостях «Севильей» со счетом 0:1. Матч получился равным и даже проходил с небольшим преимуществом «Сельты», которая имела чуть больше опасных моментов. Но в итоге удача улыбнулась хозяевам, забившие единственный мяч на 65-й минуте.

    Сельта — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Ранее была домашняя победа над «Мальоркой» (2:0) и и разгром «Саламанки» (7:0) в Кубке Испании.

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    • Не сыграют: травмированы Серхио Каррейра, Жаилсон, Хавьер Манкильо. Под вопросом участие Дамиана Родригеса, Ристича и Айдо.

    Состояние команды: в конце прошлого сезона «Сельта» получила нового главного тренера в лице 36-летнего Клаудио Хиральдеса, который долгое время трудился в структуре клуба. Казалось, он окажется сменщиком и нужен для встряски команды, которая прямой дорогой шла в Сегунду. Неожиданно Хиральдесу удалось стабилизировать результаты, оставить клуб в Примере и утвердиться на следующий сезон главным тренером. В этом сезоне галисийцы представляют собой крепкого середняка.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Реал Сосьедад» идет седьмым в таблице Примеры с 25 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 17-м туре команда Иманоля Альгуасиля неожиданно потеряла очки против «Лас-Пальмаса». Баски играли лучше, имели больше опасных моментов, но пробить вратаря соперников так и не смогли. В итоге матч так и завершился унылыми нулями на табло. «Лас-Пальмас» сосредоточился на обороне и преуспел.

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    До этого был разгром киевского «Динамо» в ЛЧ со счетом 3:0 и победа в Ла Лиге над «Леганесом» (3:0) в гостях.

    Не сыграют: травмированы — Захарян, Элустондо и Амари Траоре, под вопросом выход Хона Пашеку.

    Состояние команды: к концу первой части сезона «Реалу Сосьедад» наконец удалось нащупать свою игру и улучшить положение в турнирной таблице, подтянувшись к лидерам чемпионата. Постепенно осваиваются в клубе Сучич и Оскарссон, которые в перспективе готовы стать будущими звездами команды. По-прежнему в хорошей форме капитан Оярсабаль и Кубо. «Реал Сосьедад» в этом сезоне точно будет бороться за зону ЛЧ.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» выиграл в гостях (1:0), а дома сыграл вничью (0:0)

    • Также был матч в четвертьфинале Кубка Испании в январе 2024 года, который остался за «Реал Сосьедад» (2:1)

    • В позапрошлом сезоне баски выиграли в гостях (2:1), а дома поделили очки (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 3,00, а на «Реал Сосьедад» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,42.

    Прогноз: на этой неделе нет Лиги чемпионов, поэтому «Реалу Сосьедад» будет намного проще, все-таки у команды нет длинной скамейки запасных и на два фронта ей играть тяжеловато. У «Сельты» немало потерь в составе, тогда как у гостей травм среди важных футболистов нет. «Реал Сосьедад» — более мастеровитая команда и должна как минимум увозить очко из Галисии.

    Основная ставка: победа «Реал Сосьедад» с форой 0 за 1,81.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант и чистую победу гостей. Оярсабаль и компания вполне способны добиться успеха.

    Дополнительная ставка: «Реал Сосьедад» выиграет за 2,65.

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    «Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» подтвердит свой уровень
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