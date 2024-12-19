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    «Аякс» сметёт оборону «Телстара»

    «Аякс» — «Телстар». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Телстар»
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    Ваут Вегхорст
    19 декабря в 1/16 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Телстар». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Телстар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы сражаются за чемпионский титул. Ныне они пребывают на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» на 6 очков отстает от лидера чемпионата ПСВ. А вот средняя результативность команды чуть превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Амстердамцы нанесли поражение «Алмере Сити» (3:0).

    При этом «Аякс» до того по всем статьям уступил «Лацио» (1:3). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «АЗ Алкмаару» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аякс» ныне пребывает не в лучшем расположении духа. До последней виктории амстердамцы уступили дважды кряду.

    Поединки с «Телстаром» для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи «Аякс» завершил викториями.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Да и соперников уровня «Телстара» амстердамцы должны выносить не глядя.

    «Телстар»

    Турнирное положение: «Телстар» ныне выступает во втором по рангу голландском дивизионе. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Телстар» имеет не столь надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добыть даже балла. Поединок с «Хельмондом» завершился успехом (3:0).

    При этом до того команда потерпела поражение от «Дордрехта» (2:3). А вот встреча с «Камбуром» завершилась паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Телстар» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Телстар» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Плюс команда не отличается стабильностью результатов.

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    Команда явно постарается попасть в топ-8 второго по силе голландского дивизиона. При этом «Телстар» наверняка постарается дать бой гранду.

    Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и свои шансы у ворот соперника «Телстар» точно найдет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Важнейшим моментом будет сдерживание атак соперника.

    Статистика для ставок

    • Амстердамцы забивают в среднем 2 гола за матч

    • «Телстар» проиграл амстердамцам в обоих очных поединках

    • «Аякс» до последней виктории уступил 2 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 14.00, а победа оппонента — в скромные 46.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.25.

    Прогноз: «Аякс» традиционно успешно противостоит «Телстару», да и явно настроен побороться за Кубок страны.

    Номинальные хозяева явно будут действовать максимально активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

    Ставка: Фора «Аякса» -3.5 за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырёх мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.20

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