19 декабря в 1/16 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Телстар». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Телстар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы сражаются за чемпионский титул. Ныне они пребывают на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аякс» на 6 очков отстает от лидера чемпионата ПСВ. А вот средняя результативность команды чуть превышает 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Амстердамцы нанесли поражение «Алмере Сити» (3:0).

При этом «Аякс» до того по всем статьям уступил «Лацио» (1:3). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «АЗ Алкмаару» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аякс» ныне пребывает не в лучшем расположении духа. До последней виктории амстердамцы уступили дважды кряду.

Поединки с «Телстаром» для команды традиционно складываются удачно. Обе очных встречи «Аякс» завершил викториями.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Да и соперников уровня «Телстара» амстердамцы должны выносить не глядя.

«Телстар»

Турнирное положение: «Телстар» ныне выступает во втором по рангу голландском дивизионе. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Телстар» имеет не столь надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добыть даже балла. Поединок с «Хельмондом» завершился успехом (3:0).

При этом до того команда потерпела поражение от «Дордрехта» (2:3). А вот встреча с «Камбуром» завершилась паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Телстар» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Телстар» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Плюс команда не отличается стабильностью результатов.

Команда явно постарается попасть в топ-8 второго по силе голландского дивизиона. При этом «Телстар» наверняка постарается дать бой гранду.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и свои шансы у ворот соперника «Телстар» точно найдет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Важнейшим моментом будет сдерживание атак соперника.

Статистика для ставок

Амстердамцы забивают в среднем 2 гола за матч

«Телстар» проиграл амстердамцам в обоих очных поединках

«Аякс» до последней виктории уступил 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 14.00, а победа оппонента — в скромные 46.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.25.

Прогноз: «Аякс» традиционно успешно противостоит «Телстару», да и явно настроен побороться за Кубок страны.

Номинальные хозяева явно будут действовать максимально активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

Ставка: Фора «Аякса» -3.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырёх мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.20