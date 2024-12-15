15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Бетис». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Субмарина» ныне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» в 15 матчах настрелял 27 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Субмарина» была затоплена «Атлетиком» (0:2).

А вот до того «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, уступив «Понтеведре» (0:1). При этом несколько чуть команда сыграла вничью с «Жироной» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Диего Конде, Николас Пепе, Рамон Террац — травмированы. Санти Комесана — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» на 6 очков отстает от топ-4. Вот только пропускает команда в среднем практически 2 гола за матч.

Поединки с «Бетисом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» победил дважды при 2 поражениях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия без побед составляет уже 4 матча.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы в нынешнем сезоне сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Бетис» в 16 матчах настрелял лишь 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 20 голов.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Севильцы в Лиге конференций переиграли «Петрокуб» (1:0).

До того команда дала бой «Барселоне» (2:2). А вот чуть раньше в Кубке Испании ей удалось расправиться с «Сант-Андрю» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 же пропущенных.

Не сыграют: Эктор Бельерин, Пабло Форналс, Хуанми, Марк Рока, Руи Силва — травмированы.

Состояние команды: «Бетис» лишь на три зачетных балла отстаёт от идущего шестым «Реал Сосьедада». Да и беспроигрышная серия севильцев составляет 3 матча.

При этом «Бетис» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и Джованни Ло Селсо проводит отличный сезон, настреляв 6 мячей в 10 поединках Примеры.

В кадровом плане у команды не все так весело. Сразу ряд игроков основной обоймы угодили в клубный лазарет.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника ошибается слишком часто.

Статистика для ставок

«Вильярреал» уступил в 2 своих последних матчах

«Бетис» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Вильярреал» в среднем пропускает чуть меньше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс твердо намеревается как можно скорее прервать серию из двух матчей без голов.

«Субмарина» сражается за топ-4, да и севильцы привычно не преуспевают в плане реализации.

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63