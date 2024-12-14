14 декабря в 16-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Лестера». Начало игры — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком английского чемпионата.

Коллектив из Ньюкасла смог набрать 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Сороки» смогли забить только 19 мячей, а в свои ворота пропустили 21.

Последние матчи: в прошлом туре «горожане» уступили «Брентфорду» (2:4).

До этого «джорди» сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3) и «Кристал Пэлас» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «черно-белые» смогли проиграли «Вест Хэму» (0:2), но победили «Ноттингем» (3:1) и «Арсенал» (1:0).

Не сыграют: травмированы Свен Ботман, Джамаль Лакселлес и Эмил Крафт.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау не должны бороться за выживание в этом сезоне. Команда у «Ньюкасла» достаточно сильная и она должна подняться выше по турнирной лестнице.

Также «Ньюкасл» смог пробиться уже в четвертьфинал Кубка английской лиги, где сыграет против «Брентфорда».

«Лестер»

Турнирное положение: команда из Лестера в этом сезоне участвует в борьбе за выживание.

Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Лестерцы смогли забить 21 мяч, а в свои ворота пропустили 30.

Последние матчи: в прошлых турах «лисы» сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2) и переиграли «Вест Хэм» (3:1).

До этого же «синие» уступили «Брентфорду» (1:4), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Перед этим «Сити» также смог поделить очки с «Ипсвичем» (1:1).

Не сыграют: в лазарете «Лестера» находятся Гарри Уинкс, Рикарду Перейра, Якуб Столарчик, Натаниэль Опоку и Иссахаку Фатаву.

Состояние команды: совсем недавно в команде сменился тренер и на этот пост был назначен Руд ван Нистелрой. При нем команда сразу же взбодрилась и стала показывать результат.

Думается, что «Лестер» все же будет в группе команд, которые борются за выживание, однако вылетать команда, по идее, не должна.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не может выиграть на протяжении 4 матчей

«Лестер» выиграл только 1 из последних 8 матчей

В последней очной игре 22 мая 2023 года «Ньюкасл» и «Лестер» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.80, победа «Фулхэма» — в 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.47 и 2.70 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время играют не стабильно, поэтому «Лестер» вполне может не проиграть в этом матче.

Ставка: победа «Лестера» или ничья за 3.55.

Прогноз: команды довольно много забивают и пропускают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.