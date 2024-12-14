Ньюкасл
Лестер
«Ньюкасл»
Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком английского чемпионата.
Коллектив из Ньюкасла смог набрать 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Ньюкасл — Лестер: коэффициенты букмекеров
«Сороки» смогли забить только 19 мячей, а в свои ворота пропустили 21.
Последние матчи: в прошлом туре «горожане» уступили «Брентфорду» (2:4).
До этого «джорди» сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3) и «Кристал Пэлас» (1:1).
Перед этим «черно-белые» смогли проиграли «Вест Хэму» (0:2), но победили «Ноттингем» (3:1) и «Арсенал» (1:0).
Не сыграют: травмированы Свен Ботман, Джамаль Лакселлес и Эмил Крафт.
Состояние команды: подопечные Эдди Хау не должны бороться за выживание в этом сезоне. Команда у «Ньюкасла» достаточно сильная и она должна подняться выше по турнирной лестнице.
Также «Ньюкасл» смог пробиться уже в четвертьфинал Кубка английской лиги, где сыграет против «Брентфорда».
«Лестер»
Турнирное положение: команда из Лестера в этом сезоне участвует в борьбе за выживание.
Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Лестерцы смогли забить 21 мяч, а в свои ворота пропустили 30.
Последние матчи: в прошлых турах «лисы» сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2) и переиграли «Вест Хэм» (3:1).
До этого же «синие» уступили «Брентфорду» (1:4), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Перед этим «Сити» также смог поделить очки с «Ипсвичем» (1:1).
Не сыграют: в лазарете «Лестера» находятся Гарри Уинкс, Рикарду Перейра, Якуб Столарчик, Натаниэль Опоку и Иссахаку Фатаву.
Состояние команды: совсем недавно в команде сменился тренер и на этот пост был назначен Руд ван Нистелрой. При нем команда сразу же взбодрилась и стала показывать результат.
Думается, что «Лестер» все же будет в группе команд, которые борются за выживание, однако вылетать команда, по идее, не должна.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не может выиграть на протяжении 4 матчей
- «Лестер» выиграл только 1 из последних 8 матчей
- В последней очной игре 22 мая 2023 года «Ньюкасл» и «Лестер» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.80, победа «Фулхэма» — в 9.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.47 и 2.70 соответственно.
- 2.15Вальядолид — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Эмполи — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Тулуза — Сент-Этьен: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: команды в последнее время играют не стабильно, поэтому «Лестер» вполне может не проиграть в этом матче.
Ставка: победа «Лестера» или ничья за 3.55.
Прогноз: команды довольно много забивают и пропускают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.