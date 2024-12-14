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    «Лестер» не проиграет в Ньюкасле?!

    «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставка (к. 3.55) на футбол, чемпионат Англии, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Лестер»
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    Руд ван Нистелрой (главный тренер «Лестера»)
    14 декабря в 16-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Лестера». Начало игры — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2024 года

    Ньюкасл

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    •  Ньюкасл 18:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком английского чемпионата.

    Коллектив из Ньюкасла смог набрать 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Ньюкасл — Лестер: коэффициенты букмекеров

    «Сороки» смогли забить только 19 мячей, а в свои ворота пропустили 21.

    Последние матчи: в прошлом туре «горожане» уступили «Брентфорду» (2:4).

    До этого «джорди» сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3) и «Кристал Пэлас» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «черно-белые» смогли проиграли «Вест Хэму» (0:2), но победили «Ноттингем» (3:1) и «Арсенал» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Свен Ботман, Джамаль Лакселлес и Эмил Крафт.

    Состояние команды: подопечные Эдди Хау не должны бороться за выживание в этом сезоне. Команда у «Ньюкасла» достаточно сильная и она должна подняться выше по турнирной лестнице.

    Также «Ньюкасл» смог пробиться уже в четвертьфинал Кубка английской лиги, где сыграет против «Брентфорда».

    «Лестер»

    Турнирное положение: команда из Лестера в этом сезоне участвует в борьбе за выживание.

    Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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    • Лестерцы смогли забить 21 мяч, а в свои ворота пропустили 30.

    Последние матчи: в прошлых турах «лисы» сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2) и переиграли «Вест Хэм» (3:1).

    До этого же «синие» уступили «Брентфорду» (1:4), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Перед этим «Сити» также смог поделить очки с «Ипсвичем» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете «Лестера» находятся Гарри Уинкс, Рикарду Перейра, Якуб Столарчик, Натаниэль Опоку и Иссахаку Фатаву.

    Состояние команды: совсем недавно в команде сменился тренер и на этот пост был назначен Руд ван Нистелрой. При нем команда сразу же взбодрилась и стала показывать результат.

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    Думается, что «Лестер» все же будет в группе команд, которые борются за выживание, однако вылетать команда, по идее, не должна.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» не может выиграть на протяжении 4 матчей

    • «Лестер» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • В последней очной игре 22 мая 2023 года «Ньюкасл» и «Лестер» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.30. Ничья — в 5.80, победа «Фулхэма» — в 9.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.47 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: команды в последнее время играют не стабильно, поэтому «Лестер» вполне может не проиграть в этом матче.

    Ставка: победа «Лестера» или ничья за 3.55.

    Прогноз: команды довольно много забивают и пропускают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.

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    «Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Лестер» не проиграет в Ньюкасле?!
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