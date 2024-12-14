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    «Эспаньол» продлит безвыигрышную серию «Осасуны»?

    «Эспаньол» — «Осасуна». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 14 декабря 2024 года

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    «Эспаньол»
    «Эспаньол» в Барселоне сыграет против «Осасуны» в 17-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 14 декабря и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Декабря 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 16:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонская команда с 13 очками идет третьим с конца в таблице (зона вылета), и от безопасной строки отстает на два балла.

    «Эспаньол» выиграл четыре поединка из 15 проведенных, раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 15:28.

    Эспаньол — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Испании «попугаи» потерпели гостевое фиаско от соседа по турнирке «Хетафе» со счетом 0:1. До этого клуб из Барселоны сенсационно проиграл на выезде «Барбастро» из четвертой лиги в Кубке страны и на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 3:1 в Примере.

    Не сыграют: Хосе Грагера и Фернандо Калеро травмированы, а Омар Эль-Хиляли и Хофре — дисквалифицированы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эспаньол» не лучшим образом провел свои шесть предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании. За это время он смог отпраздновать одну викторию и потерпел аж пять поражений. Причем четыре из них были с разницей в два и более мячей и в двух случаях каталонцы уходили с поля без забитого мяча. И отметим, что на своем поле «попугаи» набрали 12 баллов из 13, выиграв четыре раза при трех фиаско.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Коллектив из города Памплона с 24 набранными баллами разместился на седьмой строке в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям шестой позиции.

    «Осасуна» по шесть раз в этом чемпионате побеждала и играла вничью, а также четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 22625.

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    • Последние матчи: «Красные» свои три предыдущие игры в чемпионате свели вничью, поделив очки на выезде с «Севильей» 1:1, а также на своем поле с «Вильярреалом» 2:2 и «Алавесом» 2:2 в прошлом туре. И в отличие от своего предстоящего оппонента они прошли в Кубке страны дальше, одолев «Сеуту» 3:2 из четвертой лиги, уступая 0:2 до 84-й минуты.

    Не сыграют: Бриан Сарагоса и Хосе Мануэль травмированы, а Хон Монкайола будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Осасуна» в рамках Примеры не может победить вот уже на протяжении четырех матчей. Начала она этот период с крупного фиаско в Мадриде со счетом 0:4, а продолжила тремя результативными мировыми. Перед этим же периодом команда одержала две сухие виктории, переиграв в гостях 2:0 «Реал Сосьедад» и на своей территории «Вальядолид» 1:0.

    Статистика для ставок

    • Три из четырех предыдущих очных игр этих команд завершились вничью

    • «Осасуна» не проигрывает «Эспаньолу» вот уже на протяжении семи матчей, выиграв три из них

    • В шести минувших междуусобчиках даннах клубов был зафиксирован тотал меньше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Осасуна» букмекеры дают коэффициент 2.71. Ничья оценена в 3.25, а победа «Эспаньола» оценена в 2.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.32 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем крайне низовой исход, ведь предыдущие шесть очных противостояний данных команд были нерезультативны.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.22.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на мировой исход, так как данные команды между собой в последнее время часто делят очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.25.

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    «Эспаньол» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» продлит безвыигрышную серию «Осасуны»?
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