«Эспаньол» в Барселоне сыграет против «Осасуны» в 17-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 14 декабря и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонская команда с 13 очками идет третьим с конца в таблице (зона вылета), и от безопасной строки отстает на два балла.

«Эспаньол» выиграл четыре поединка из 15 проведенных, раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 15:28.

Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Испании «попугаи» потерпели гостевое фиаско от соседа по турнирке «Хетафе» со счетом 0:1. До этого клуб из Барселоны сенсационно проиграл на выезде «Барбастро» из четвертой лиги в Кубке страны и на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 3:1 в Примере.

Не сыграют: Хосе Грагера и Фернандо Калеро травмированы, а Омар Эль-Хиляли и Хофре — дисквалифицированы.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эспаньол» не лучшим образом провел свои шесть предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании. За это время он смог отпраздновать одну викторию и потерпел аж пять поражений. Причем четыре из них были с разницей в два и более мячей и в двух случаях каталонцы уходили с поля без забитого мяча. И отметим, что на своем поле «попугаи» набрали 12 баллов из 13, выиграв четыре раза при трех фиаско.

«Осасуна»

Турнирное положение: Коллектив из города Памплона с 24 набранными баллами разместился на седьмой строке в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям шестой позиции.

«Осасуна» по шесть раз в этом чемпионате побеждала и играла вничью, а также четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 22625.

Последние матчи: «Красные» свои три предыдущие игры в чемпионате свели вничью, поделив очки на выезде с «Севильей» 1:1, а также на своем поле с «Вильярреалом» 2:2 и «Алавесом» 2:2 в прошлом туре. И в отличие от своего предстоящего оппонента они прошли в Кубке страны дальше, одолев «Сеуту» 3:2 из четвертой лиги, уступая 0:2 до 84-й минуты.

Не сыграют: Бриан Сарагоса и Хосе Мануэль травмированы, а Хон Монкайола будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Осасуна» в рамках Примеры не может победить вот уже на протяжении четырех матчей. Начала она этот период с крупного фиаско в Мадриде со счетом 0:4, а продолжила тремя результативными мировыми. Перед этим же периодом команда одержала две сухие виктории, переиграв в гостях 2:0 «Реал Сосьедад» и на своей территории «Вальядолид» 1:0.

Статистика для ставок

Три из четырех предыдущих очных игр этих команд завершились вничью

«Осасуна» не проигрывает «Эспаньолу» вот уже на протяжении семи матчей, выиграв три из них

В шести минувших междуусобчиках даннах клубов был зафиксирован тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Осасуна» букмекеры дают коэффициент 2.71. Ничья оценена в 3.25, а победа «Эспаньола» оценена в 2.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.32 и 1.63 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем крайне низовой исход, ведь предыдущие шесть очных противостояний данных команд были нерезультативны.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.22.

Прогноз: И также еще здесь поставим на мировой исход, так как данные команды между собой в последнее время часто делят очки между собой.

Ставка: ничья за 3.25.