Эспаньол
Осасуна
«Эспаньол»
Турнирное положение: Каталонская команда с 13 очками идет третьим с конца в таблице (зона вылета), и от безопасной строки отстает на два балла.
«Эспаньол» выиграл четыре поединка из 15 проведенных, раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 15:28.
Эспаньол — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата Испании «попугаи» потерпели гостевое фиаско от соседа по турнирке «Хетафе» со счетом 0:1. До этого клуб из Барселоны сенсационно проиграл на выезде «Барбастро» из четвертой лиги в Кубке страны и на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 3:1 в Примере.
Не сыграют: Хосе Грагера и Фернандо Калеро травмированы, а Омар Эль-Хиляли и Хофре — дисквалифицированы.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Эспаньол» не лучшим образом провел свои шесть предыдущих встреч в рамках чемпионата Испании. За это время он смог отпраздновать одну викторию и потерпел аж пять поражений. Причем четыре из них были с разницей в два и более мячей и в двух случаях каталонцы уходили с поля без забитого мяча. И отметим, что на своем поле «попугаи» набрали 12 баллов из 13, выиграв четыре раза при трех фиаско.
«Осасуна»
Турнирное положение: Коллектив из города Памплона с 24 набранными баллами разместился на седьмой строке в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям шестой позиции.
«Осасуна» по шесть раз в этом чемпионате побеждала и играла вничью, а также четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 22625.
Последние матчи: «Красные» свои три предыдущие игры в чемпионате свели вничью, поделив очки на выезде с «Севильей» 1:1, а также на своем поле с «Вильярреалом» 2:2 и «Алавесом» 2:2 в прошлом туре. И в отличие от своего предстоящего оппонента они прошли в Кубке страны дальше, одолев «Сеуту» 3:2 из четвертой лиги, уступая 0:2 до 84-й минуты.
Не сыграют: Бриан Сарагоса и Хосе Мануэль травмированы, а Хон Монкайола будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «Осасуна» в рамках Примеры не может победить вот уже на протяжении четырех матчей. Начала она этот период с крупного фиаско в Мадриде со счетом 0:4, а продолжила тремя результативными мировыми. Перед этим же периодом команда одержала две сухие виктории, переиграв в гостях 2:0 «Реал Сосьедад» и на своей территории «Вальядолид» 1:0.
Статистика для ставок
- Три из четырех предыдущих очных игр этих команд завершились вничью
- «Осасуна» не проигрывает «Эспаньолу» вот уже на протяжении семи матчей, выиграв три из них
- В шести минувших междуусобчиках даннах клубов был зафиксирован тотал меньше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Осасуна» букмекеры дают коэффициент 2.71. Ничья оценена в 3.25, а победа «Эспаньола» оценена в 2.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.32 и 1.63 соответственно.
- 2.15Вальядолид — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Эмполи — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Тулуза — Сент-Этьен: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем крайне низовой исход, ведь предыдущие шесть очных противостояний данных команд были нерезультативны.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.22.
Прогноз: И также еще здесь поставим на мировой исход, так как данные команды между собой в последнее время часто делят очки между собой.
Ставка: ничья за 3.25.