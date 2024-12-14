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    Менхенгладбахцы дома одолеют аутсайдера

    «Боруссия» М — «Хольштайн». «Боруссия» на ходу, но на что ставить в ее матче 14 декабря? Ответ — в прогнозе на Бундеслигу с коэффициентом 2.17

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    «Боруссия» М
    Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Хольштайн» из Киля в 14-м туре немецкой Бундеслиги. Матч состоится 14 декабря и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Хольштайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2024 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Коллектив из Менхенгладбаха после 13 туров находится на 11 строке в таблице, имея на своем счету 18 баллов и на три пункта отстает от шестой еврокубковой позиции.

    «Боруссия» по пять встреч в текущем чемпионате выиграла и проиграла, а также трижды сыграла вничью. Разница мячей составляет 19:18.

    Боруссия М — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В своем предыдущем сыгранном поединке «жеребцы» на своем поле расписали мировую со счетом 1:1 с одноклубниками из Дортмунда. А туром ранее они потерпели гостевое фиаско от «Фрайбурга» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Томаш Чванчара и Юлиан Вайгл будут отбывать дисквалификацию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гладбахцы за предыдущие семь встреч в раках чемпионата Германии потерпели только одно фиаско, уступив в позапрошлом туре в гостях «Фрайбургу» 1:3.

    В остальных же шести поединках данного отрезка «Боруссия» отпраздновала три виктории и столько же игр завершила мировыми исходами. А последний раз без забитого гола «трехцветные» уходили девять встреч чемпионата тому назад.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: Команда из Киля с пятью набранными очками идет предпоследней в таблице и на шесть пунктов отстает от безопасной позиции.

    «Хольштайн» выиграл всего один поединок из 13 проведенных, два матча завершил миром и потерпел десять поражений, забил 13 голов при 33 пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Аисты» в минувшем игровом дне чемпионата Германии на своем поле уступили со счетом 0:2 «РБ Лейпциг». И этим результатом они продлили свою серию фиаско до четырех игр кряду. Ранее они еще были повержены 1:2 «Вердером», 0:3 «Майнцем» и 1:3 «Сакт-Паули».

    Не сыграют: Марко Коменда и Тим Беккер травмированы.

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    Состояние команды: «Хольштайн» проиграл свои четыре предыдущие встречи, забив в них всего лишь два гола при десяти пропущенных.

    Перед этим команда одержала пока первую и единственную викторию в текущем розыгрыше Бундеслиги, одолев на своем поле со счетом 1:0 соседа по турнирной таблице «Хайденхайм».

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели только один матч, который выиграла «Боруссия» 1:0 в товарняке летом этого года

    • «Боруссия» проиграла только раз за предыдущие семь игр чемпионата

    • «Хольштайн» уступил в четырех предыдущих своих поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Боруссию» букмекеры дают коэффициент 1.49. Ничья оценена в 4.85, а победа «Хольштайна» оценена в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.69 соответственно.

    Прогноз: «Боруссия» при своих зрителях наверняка одолеет одного из аутсайдеров текущего розыгрыша Бундеслиги, пробив при этом фору в -1,5 гола.

    Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (-1,5) за 2.17.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что хозяева смогут отметиться забитыми мячами в каждом из таймов.

    Ставка: «Боруссия» забьет в каждом из таймов за 1.97.

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    «Боруссия» М — «Хольштайн»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Менхенгладбахцы дома одолеют аутсайдера
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