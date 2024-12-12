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    «Викингур» — «Юргорден». Ставка (к. 3.64) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Исландский «Викингур» сыграет против «Юргордена» из Швеции в 5 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Юргорден», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •  Викингур Р 16:00 Юргорден

    Юргорден

  • Стокгольм
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    «Викингур»

    Турнирная таблица: «Викингур» имеет прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференции, исландский коллектив за два тура до окончания основного этапа еврокубка занимает в турнирной таблице 14 место, набрав 7 очков.

    Последние матчи: В четвёртом туре Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с армянским клубом «Ноа» (0:0), что позволило исландцам приблизиться к цели — выходу в плей-офф еврокубка.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Викингур» одержал три победы, сыграл один раз вничью и один раз проиграл.

    «Юргорден»

    Турнирное положение: «Юргорден» также в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. После 4 туров шведы расположились на 12 строчке, набрав 7 баллов.

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    • Последние матчи: В последней игре Лиги конференций «Юргорден» одержал минимальную победу над валлийским коллективом ТНС (1:0).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Юргорден» одержал 4 победы в последних 5 матчах

    • «Викингур» одержал 3 победы в последних 5 матчах

    • «Викингур» и «Юргорден» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.64, а победа «Викингура» — в 3.23.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, которые одержали по 2 победы и сыграли 1 раз вничью в этой еврокампании. Будет упорная борьба, предположим, что соперники сыграют вничью.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 3.64.

    Прогноз: Не так часто «Викингур» и «Юргорден» забивают в этом розыгрыше Лиги конференций. В среднем за игру исландцы и шведы отправляют по одному мячу в сетку ворот соперника.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Викингур» — «Юргорден»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто обеспечит себе путёвку в плей-офф ЛК?
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