Исландский «Викингур» сыграет против «Юргордена» из Швеции в 5 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Юргорден», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирная таблица: «Викингур» имеет прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференции, исландский коллектив за два тура до окончания основного этапа еврокубка занимает в турнирной таблице 14 место, набрав 7 очков.

Последние матчи: В четвёртом туре Лиги конференций «Викингур» сыграл вничью с армянским клубом «Ноа» (0:0), что позволило исландцам приблизиться к цели — выходу в плей-офф еврокубка.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних пяти матчах «Викингур» одержал три победы, сыграл один раз вничью и один раз проиграл.

«Юргорден»

Турнирное положение: «Юргорден» также в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. После 4 туров шведы расположились на 12 строчке, набрав 7 баллов.

Последние матчи: В последней игре Лиги конференций «Юргорден» одержал минимальную победу над валлийским коллективом ТНС (1:0).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Юргорден» одержал 4 победы в последних 5 матчах

«Викингур» одержал 3 победы в последних 5 матчах

«Викингур» и «Юргорден» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.64, а победа «Викингура» — в 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, которые одержали по 2 победы и сыграли 1 раз вничью в этой еврокампании. Будет упорная борьба, предположим, что соперники сыграют вничью.

Ставка: Ничья с коэффициентом 3.64.

Прогноз: Не так часто «Викингур» и «Юргорден» забивают в этом розыгрыше Лиги конференций. В среднем за игру исландцы и шведы отправляют по одному мячу в сетку ворот соперника.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.