ТНС сыграет против «Панатинаикоса» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ТНС

Турнирная таблица: В основной сетке Лиги конференций ТНС занимает 29 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2). Однако в рамках второго игрового дня еврокубка команда переиграла «Астану» (2:0). В третьем туре розыгрыша ЛК валийский коллектив уступил «Шемрок Роверсу» (1:2).

Неудача постигла «Нью-Сейнтс» и в четвертом туре еврокубка, проиграв «Юргордену» со счётом 0:1.

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Астлес.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Лиге конференций ТНС одержал одну победу и потерпел три поражения.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занимает 24 место, набрав 4 очка.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас.

Затем греки потерпели два поражения в матчах против «Челси» (1:4) и «Юргордена» (1:2).

В 4-м туре еврокубка «Панатинаикос» выиграл с минимальным счётом финский ХИК (1:0).

Не сыграют: В лазарете греческого клуба находится словенский нападающий Андрас Спорар.

Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Панатинаикос» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и два поединка проиграл.

Статистика для ставок

ТНС в последних 5 матчах одержал 2 победы

«Панатинаикос» в последних 5 матчах одержал 4 победы

«Панатинаикос» и ТНС ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.29, а победа ТНС — в 9.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Обе команды в среднем забивают по голу, так что есть вероятность, что ТНС и «Панатинаикос» забьют.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.96.

Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнем в пользу

результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.01.