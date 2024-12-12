ТНС
Панатинаикос
ТНС
Турнирная таблица: В основной сетке Лиги конференций ТНС занимает 29 место, набрав 3 очка.
Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2). Однако в рамках второго игрового дня еврокубка команда переиграла «Астану» (2:0). В третьем туре розыгрыша ЛК валийский коллектив уступил «Шемрок Роверсу» (1:2).
Неудача постигла «Нью-Сейнтс» и в четвертом туре еврокубка, проиграв «Юргордену» со счётом 0:1.
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Астлес.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Лиге конференций ТНС одержал одну победу и потерпел три поражения.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занимает 24 место, набрав 4 очка.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас.
Затем греки потерпели два поражения в матчах против «Челси» (1:4) и «Юргордена» (1:2).
В 4-м туре еврокубка «Панатинаикос» выиграл с минимальным счётом финский ХИК (1:0).
Не сыграют: В лазарете греческого клуба находится словенский нападающий Андрас Спорар.
Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Панатинаикос» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и два поединка проиграл.
Статистика для ставок
- ТНС в последних 5 матчах одержал 2 победы
- «Панатинаикос» в последних 5 матчах одержал 4 победы
- «Панатинаикос» и ТНС ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.29, а победа ТНС — в 9.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87Атлетико — Слован: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды в среднем забивают по голу, так что есть вероятность, что ТНС и «Панатинаикос» забьют.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.96.
Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнем в пользу
результативности поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.01.