11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: Лондонцы выступают в Лиге чемпионов вполне продуктивно. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли 10 зачетных баллов.

При этом «Арсенал» в турнирной таблице Лиги чемпионов находится на 7 месте. К тому же в свои ворота команда пропустила всего 2 мяча в пяти матчах турнира.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Лондонцы не смогли одолеть своих земляков из «Фулхэма» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился уверенной викторией (5:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Бен Уайт, Александр Зинченко — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Лондонцы постепенно набирают обороты. «Арсенал» не проигрывал в 6 своих последних поединках.

Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В четырёх очных встречах «Арсенал» уступила 2 раза при одной виктории.

И уж совсем очевидно, что англичане намереваются подтянуться к лидерам турнира. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» в 5 турах разжился 10 зачетными баллами. А вот забили монегаски 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела ударно. Монегаски сумели переиграть ершистую «Тулузу» (2:0).

А вот до того команда уступила «Марселю» (1:2). Да и чуть раньше монегаски досадным образом проиграли «Бенфике» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Фоларин Балоган — травмирован. Стефан Синго — дисквалифицирован.

Состояние команды: Монегаски ныне находятся в весьма приличных кондициях. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Правда, «Монако» в чемпионате Франции пока не особенно преуспевает. Там монегаски пребывают на 3 позиции, имея столько же очков, сколько идущий строчкой выше «Марсель».

Зато постепенно набирает форму россиянин Александр Головин. В его активе уже 2 мяча в Лиге 1 плюс один ассист в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только последняя виктория над «канонирами» случилась еще 9 лет назад.

Статистика для ставок

Лондонцы не проигрывали в 6 своих последних матчах

Монегаски уже 9 лет не обыгрывали «пушкарей»

«Арсенал» в Лиге чемпионов пропустил всего 2 мяча в 5 поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Пушкари» нынче выглядят весьма выгодно, да и соперник не блещет стабильностью.

Команда Микеля Артеты явно способна прибавить в плане реализации, плюс имеет весьма надежные тылы.

Ставка: Фора «Арсенала» -3.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команда Артеты минимально переиграет монегасков.

Ставка: Точный счет 1:0 за 7.50