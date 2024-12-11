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    «Арсенал» — «Монако». Дерзкая ставка (к. 6.00) на футбол 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Монако»
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    Александр Головин
    11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 11 Декабря 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: Лондонцы выступают в Лиге чемпионов вполне продуктивно. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли 10 зачетных баллов.

    При этом «Арсенал» в турнирной таблице Лиги чемпионов находится на 7 месте. К тому же в свои ворота команда пропустила всего 2 мяча в пяти матчах турнира.

    Арсенал Лондон — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Лондонцы не смогли одолеть своих земляков из «Фулхэма» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился уверенной викторией (5:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Бен Уайт, Александр Зинченко — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Лондонцы постепенно набирают обороты. «Арсенал» не проигрывал в 6 своих последних поединках.

    Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В четырёх очных встречах «Арсенал» уступила 2 раза при одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что англичане намереваются подтянуться к лидерам турнира. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монако» в 5 турах разжился 10 зачетными баллами. А вот забили монегаски 12 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела ударно. Монегаски сумели переиграть ершистую «Тулузу» (2:0).

    А вот до того команда уступила «Марселю» (1:2). Да и чуть раньше монегаски досадным образом проиграли «Бенфике» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Фоларин Балоган — травмирован. Стефан Синго — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Монегаски ныне находятся в весьма приличных кондициях. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    Правда, «Монако» в чемпионате Франции пока не особенно преуспевает. Там монегаски пребывают на 3 позиции, имея столько же очков, сколько идущий строчкой выше «Марсель».

    Зато постепенно набирает форму россиянин Александр Головин. В его активе уже 2 мяча в Лиге 1 плюс один ассист в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только последняя виктория над «канонирами» случилась еще 9 лет назад.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы не проигрывали в 6 своих последних матчах

    • Монегаски уже 9 лет не обыгрывали «пушкарей»

    • «Арсенал» в Лиге чемпионов пропустил всего 2 мяча в 5 поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Пушкари» нынче выглядят весьма выгодно, да и соперник не блещет стабильностью.

    Команда Микеля Артеты явно способна прибавить в плане реализации, плюс имеет весьма надежные тылы.

    Ставка: Фора «Арсенала» -3.5 за 6.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команда Артеты минимально переиграет монегасков.

    Ставка: Точный счет 1:0 за 7.50

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    «Арсенал» — «Монако»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. Команду Головина ждёт форменный разгром
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