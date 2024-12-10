ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах Лионель МессиСимволическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг5 причин, почему победа над Стерлингом не приведет Евлоева к бою за пояс UFC
    Все новости спорта

    Вернется ли «Брест» в топ-8 Лиги чемпионов?

    Прогноз и ставка на матч Брест — ПСВ Сегодня в 23:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брест Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Эредивизия Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Брест» — ПСВ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Абдалла Сима
    10 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Брест» на своем поле сыграет против ПСВ. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 10 Декабря 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 23:00 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-е место в зоне плей-офф, по дополнительным показателям уступая топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

    Команда набрала 10 баллов и опережает на два очка своего нынешнего соперника, а также на шесть пунктов 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

    Брест — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Брест» на чужом поле проиграл «Лиллю» (1:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на 11-й позиции, на шесть очков отставая от зоны еврокубков, а также на четыре балла опережая зону плей-офф за право остаться в элите.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Февр, Лала, Мартен, Кулибали, Локо и Лис-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брест» четыре раза проиграл при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, преимущество своего поля при примерно том же классе соперника все же обещает им возможности достичь успеха.

    Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 18-е место в зоне плей-офф с отставанием в два очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

    Команда набрала восемь баллов и отстает на два балла от своего нынешнего соперника, а также на четыре пункта опережает 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

  • Медовый месяц Флика закончился. Преимущество «Барсы» над «Реалом» испарилось на фоне неудачной серии матчей
  • Мыльный пузырь «Барселоны» лопнул, когда преимущество каталонцев в Ла Лиге исчезло на фоне серии без побед
  • 05/12/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства ПСВ на своем поле разгромил «Твенте» (6:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на первой позиции, опережая на девять очков своего ближайшего преследователя — «Аякс», который провел на игру меньше.

    Не сыграют: травмированы — Дриош, Нагало и Дест, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСВ выиграл и проиграл лишь раз в 14-ти последних поединках в разных турнирах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть даже и проведет грядущую игру на чужом поле.

    Малик Тильман — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Бреста» обе команды забивали при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах ПСВ забивали больше 3,5 голов

    • в шести последних матчах ПСВ выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Бреста» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в этих поединках забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех последних играх гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах ПСВ, а также в трех из четырех последних поединков «Бреста».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чараева — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рузе — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оз — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сандерленд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — ПСВ: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Брест» в топ-8 Лиги чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры