10 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Брест» на своем поле сыграет против ПСВ. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-е место в зоне плей-офф, по дополнительным показателям уступая топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

Команда набрала 10 баллов и опережает на два очка своего нынешнего соперника, а также на шесть пунктов 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Брест» на чужом поле проиграл «Лиллю» (1:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на 11-й позиции, на шесть очков отставая от зоны еврокубков, а также на четыре балла опережая зону плей-офф за право остаться в элите.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Февр, Лала, Мартен, Кулибали, Локо и Лис-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брест» четыре раза проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, преимущество своего поля при примерно том же классе соперника все же обещает им возможности достичь успеха.

Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 18-е место в зоне плей-офф с отставанием в два очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

Команда набрала восемь баллов и отстает на два балла от своего нынешнего соперника, а также на четыре пункта опережает 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства ПСВ на своем поле разгромил «Твенте» (6:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на первой позиции, опережая на девять очков своего ближайшего преследователя — «Аякс», который провел на игру меньше.

Не сыграют: травмированы — Дриош, Нагало и Дест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСВ выиграл и проиграл лишь раз в 14-ти последних поединках в разных турнирах.

Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть даже и проведет грядущую игру на чужом поле.

Малик Тильман — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Бреста» обе команды забивали при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах ПСВ забивали больше 3,5 голов

в шести последних матчах ПСВ выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Бреста» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в этих поединках забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех последних играх гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах ПСВ, а также в трех из четырех последних поединков «Бреста».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80