Брест
ПСВ
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-е место в зоне плей-офф, по дополнительным показателям уступая топ-8, которая выводит в 1/8 финала.
Команда набрала 10 баллов и опережает на два очка своего нынешнего соперника, а также на шесть пунктов 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.
Брест — ПСВ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Брест» на чужом поле проиграл «Лиллю» (1:3).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на 11-й позиции, на шесть очков отставая от зоны еврокубков, а также на четыре балла опережая зону плей-офф за право остаться в элите.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Февр, Лала, Мартен, Кулибали, Локо и Лис-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брест» четыре раза проиграл при одной победе.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, преимущество своего поля при примерно том же классе соперника все же обещает им возможности достичь успеха.
Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 18-е место в зоне плей-офф с отставанием в два очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.
Команда набрала восемь баллов и отстает на два балла от своего нынешнего соперника, а также на четыре пункта опережает 25-ю позицию, которая уже не входит в зону плей-офф.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства ПСВ на своем поле разгромил «Твенте» (6:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 15-ти поединков находится на первой позиции, опережая на девять очков своего ближайшего преследователя — «Аякс», который провел на игру меньше.
Не сыграют: травмированы — Дриош, Нагало и Дест, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, ПСВ выиграл и проиграл лишь раз в 14-ти последних поединках в разных турнирах.
Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть даже и проведет грядущую игру на чужом поле.
Малик Тильман — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Бреста» обе команды забивали при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах ПСВ забивали больше 3,5 голов
- в шести последних матчах ПСВ выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Бреста» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в этих поединках забивали больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в трех последних играх гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах ПСВ, а также в трех из четырех последних поединков «Бреста».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80