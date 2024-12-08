ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чидера Эджуке (слева)Усиления не будет. ЦСКА сурово наказали за невыплаченные долги Даниэль ДюбуаНа смену Джошуа и Фьюри. Эти боксеры станут новыми звездами в тяжелом весе «Динамо»18-й тур РПЛ. Сабитов ждет голов в матче «Динамо» и «Химок», Игонин уверен в домашнем успехе «Краснодара»
    Все новости спорта

    «Фиалки» начнут без прелюдий

    «Фиорентина» — «Кальяри». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 8 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина»
    8 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Кальяри». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 08 Декабря 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Флорентийцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 14 туров чемпионата команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фиорентина» довольно результативно атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила всего 10 голов.

    Фиорентина — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Фиалки» вылетели из Кубка Италии от «Эмполи» в серии пенальти.

    А вот до того команда переиграла «Пафос» (3:2). При этом поединок с «Комо» завершился более уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фиорентина» забила 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эдоардо Бове — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Фиалки» на 4 очка отстают от лидера «Наполи». Да и оборона команды ошибается редко.

    Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фиорентина» победила 3 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «фиалки» обыгрывали сардинцев.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в элите. Ныне они находятся на 13 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Кальяри» забил всего 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

  • Они выглядели уставшими еще до игры. Места, где боятся играть даже топ-тренеры
  • В этом списке нашлось место не только «Энфилду» и «Этихаду»
  • 05/12/2024

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Кальяри» сумел одолеть «Верону» (1:0).

    До того сардинцы подписали мировую с «Дженоа» (2:2). А вот в поединке с «Миланом» команда не дала себя в обиду (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 1 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сардинцы проводят довольно продуктивный отрезок. Правда, средняя результативность едва превышает гол за матч.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Кальяри» не проигрывал в трех своих последних поединках. Причем боевую ничью с «россонери» вполне можно записать в актив.

    Пока что сардинцы всеми силами пытаются оторваться от опасной зоны. Гандикап от нее нынче измеряется лишь тремя зачетными баллами.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Сардинцы «фиалок» точно не боятся, плюс явно намерены продлить свою серию без поражений.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Фиорентина» в 2 последних очных поединках одолела сардинцев

    • Флорентийцы не проигрывали в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Фиорентина» явно постарается удержаться в топ-4, и уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Сардинцы имеют проблемы с надежностью своих тылов, да и флорентийцам противостоят традиционно неудачно.

    Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Портленд — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бартель — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.31
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фиалки» начнут без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры