8 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Кальяри». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Флорентийцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 14 туров чемпионата команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» довольно результативно атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила всего 10 голов.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Фиалки» вылетели из Кубка Италии от «Эмполи» в серии пенальти.

А вот до того команда переиграла «Пафос» (3:2). При этом поединок с «Комо» завершился более уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фиорентина» забила 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эдоардо Бове — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Фиалки» на 4 очка отстают от лидера «Наполи». Да и оборона команды ошибается редко.

Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фиорентина» победила 3 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «фиалки» обыгрывали сардинцев.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в элите. Ныне они находятся на 13 строчке турнирной таблицы Серии А.

Причем «Кальяри» забил всего 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Кальяри» сумел одолеть «Верону» (1:0).

До того сардинцы подписали мировую с «Дженоа» (2:2). А вот в поединке с «Миланом» команда не дала себя в обиду (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 1 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сардинцы проводят довольно продуктивный отрезок. Правда, средняя результативность едва превышает гол за матч.

При этом «Кальяри» не проигрывал в трех своих последних поединках. Причем боевую ничью с «россонери» вполне можно записать в актив.

Пока что сардинцы всеми силами пытаются оторваться от опасной зоны. Гандикап от нее нынче измеряется лишь тремя зачетными баллами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Сардинцы «фиалок» точно не боятся, плюс явно намерены продлить свою серию без поражений.

Статистика для ставок

«Кальяри» не проигрывал в 3 своих последних матчах

«Фиорентина» в 2 последних очных поединках одолела сардинцев

Флорентийцы не проигрывали в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Фиорентина» явно постарается удержаться в топ-4, и уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи.

Сардинцы имеют проблемы с надежностью своих тылов, да и флорентийцам противостоят традиционно неудачно.

Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.50