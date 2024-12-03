ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря Ти Джей Диллашоу против Коди ГабрандтаПроигрыш Двалишвили, падение Гарбрандта и еще 4 громких апсета в легчайшем весе UFC «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Триумф «Ливерпуля» на «Энфилде». Борьба за титул еще не закончена, но «Ман Сити» из нее выбыл
    Все новости спорта

    В первом тайме будет упорная борьба?

    «Болонья» — «Монца». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 3 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Монца
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья»
    «Болонья» примет на своем поле «Монцу» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 03 Декабря 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 20:30 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» в чемпионате Италии находится на 8-м месте.

    У команды 5 побед, 6 ничьих и два поражения. В активе «Болоньи» 21 очко.

    Болонья — Монца: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: В ноябре «Болонья» провела шесть матчей. У команды были три победы и три поражения.

    В прошедшем месяце «Болонье» удалось одолеть «Лечче», «Рому» и «Венецию».

    Состояние команды: «Болонье» трудно выступать сразу на трех фронтах. В Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом.

    Клуб в пяти матчах ЛЧ ни разу не победил. В активе «Болоньи» одна ничья, также коллектив проиграл четыре встречи.

    В предстоящей встрече «Болонья» идет фаворитом. Но непонятно, как команда настроится на матч Кубка Италии. Высока вероятность, что у хозяев состав будет далеким от оптимального.

    «Монца»

    Турнирное положение: В таблице Серии А «Монца» идет на 19-й позиции. В активе клуба 10 набранных очков. Ранее «Монца» одержала одну победу, семь раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

  • Каземиро, Зинченко, Стоунз и еще семь игроков, которым надо срочно искать новую команду
  • В их случае январский трансфер станет лучшим решением
  • 30/11/2024

    • Последние матчи: В последних шести встречах «Монца» ни разу не победила. У команды три ничьи и три поражения.

    Последний раз «Монца» выигрывала 21 октября. Тогда клуб в гостях взял верх над «Вероной» со счетом 3:0.

    Состояние команды: У «Монцы» хватает проблем. Клуб находится в зоне вылета. Нынешний сезон обещает быть трудным. «Монца» рискует покинуть элитный дивизион и отправиться в Серию В.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем более на чужом поле. Сейчас «Монца», скорее всего, сделает ставку на Серию А.

    19-е место в таблице никого не устраивает, поэтому нужно срочно улучшать результаты. В такой ситуации «Монца» может пожертвовать Кубком Италии ради успехов в чемпионате страны.

    Статистика для ставок

    • В ноябре у «Болоньи» были три победы и три поражения

    • Последний раз «Монца» выигрывала 21 октября

    • 22 сентября в Серии А «Болонья» в гостях одолела «Монцу» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.50, победа «Монцы» — в 4.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: «Болонья» принимает кризисную «Монцу», которая борется за выживание в Серии А. У хозяев неплохие шансы добиться успеха и пройти дальше в Кубке Италии.

    Ставка: победа «Болоньи» за 1.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости организованно сыграют в первом тайме и по итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.12

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Корпач — Фридзам
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Монне — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Витязь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фенербахче — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хатайспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эйбар — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.72
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Болонья» — «Монца»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. В первом тайме будет упорная борьба?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры