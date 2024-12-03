Болонья
Монца
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» в чемпионате Италии находится на 8-м месте.
У команды 5 побед, 6 ничьих и два поражения. В активе «Болоньи» 21 очко.
Болонья — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В ноябре «Болонья» провела шесть матчей. У команды были три победы и три поражения.
В прошедшем месяце «Болонье» удалось одолеть «Лечче», «Рому» и «Венецию».
Состояние команды: «Болонье» трудно выступать сразу на трех фронтах. В Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом.
Клуб в пяти матчах ЛЧ ни разу не победил. В активе «Болоньи» одна ничья, также коллектив проиграл четыре встречи.
В предстоящей встрече «Болонья» идет фаворитом. Но непонятно, как команда настроится на матч Кубка Италии. Высока вероятность, что у хозяев состав будет далеким от оптимального.
«Монца»
Турнирное положение: В таблице Серии А «Монца» идет на 19-й позиции. В активе клуба 10 набранных очков. Ранее «Монца» одержала одну победу, семь раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Последние матчи: В последних шести встречах «Монца» ни разу не победила. У команды три ничьи и три поражения.
Последний раз «Монца» выигрывала 21 октября. Тогда клуб в гостях взял верх над «Вероной» со счетом 3:0.
Состояние команды: У «Монцы» хватает проблем. Клуб находится в зоне вылета. Нынешний сезон обещает быть трудным. «Монца» рискует покинуть элитный дивизион и отправиться в Серию В.
Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем более на чужом поле. Сейчас «Монца», скорее всего, сделает ставку на Серию А.
19-е место в таблице никого не устраивает, поэтому нужно срочно улучшать результаты. В такой ситуации «Монца» может пожертвовать Кубком Италии ради успехов в чемпионате страны.
Статистика для ставок
- В ноябре у «Болоньи» были три победы и три поражения
- Последний раз «Монца» выигрывала 21 октября
- 22 сентября в Серии А «Болонья» в гостях одолела «Монцу» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.50, победа «Монцы» — в 4.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.
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Прогноз: «Болонья» принимает кризисную «Монцу», которая борется за выживание в Серии А. У хозяев неплохие шансы добиться успеха и пройти дальше в Кубке Италии.
Ставка: победа «Болоньи» за 1.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости организованно сыграют в первом тайме и по итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.12