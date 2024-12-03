«Болонья» примет на своем поле «Монцу» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» в чемпионате Италии находится на 8-м месте.

У команды 5 побед, 6 ничьих и два поражения. В активе «Болоньи» 21 очко.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: В ноябре «Болонья» провела шесть матчей. У команды были три победы и три поражения.

В прошедшем месяце «Болонье» удалось одолеть «Лечче», «Рому» и «Венецию».

Состояние команды: «Болонье» трудно выступать сразу на трех фронтах. В Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом.

Клуб в пяти матчах ЛЧ ни разу не победил. В активе «Болоньи» одна ничья, также коллектив проиграл четыре встречи.

В предстоящей встрече «Болонья» идет фаворитом. Но непонятно, как команда настроится на матч Кубка Италии. Высока вероятность, что у хозяев состав будет далеким от оптимального.

«Монца»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Монца» идет на 19-й позиции. В активе клуба 10 набранных очков. Ранее «Монца» одержала одну победу, семь раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Последние матчи: В последних шести встречах «Монца» ни разу не победила. У команды три ничьи и три поражения.

Последний раз «Монца» выигрывала 21 октября. Тогда клуб в гостях взял верх над «Вероной» со счетом 3:0.

Состояние команды: У «Монцы» хватает проблем. Клуб находится в зоне вылета. Нынешний сезон обещает быть трудным. «Монца» рискует покинуть элитный дивизион и отправиться в Серию В.

Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем более на чужом поле. Сейчас «Монца», скорее всего, сделает ставку на Серию А.

19-е место в таблице никого не устраивает, поэтому нужно срочно улучшать результаты. В такой ситуации «Монца» может пожертвовать Кубком Италии ради успехов в чемпионате страны.

Статистика для ставок

В ноябре у «Болоньи» были три победы и три поражения

Последний раз «Монца» выигрывала 21 октября

22 сентября в Серии А «Болонья» в гостях одолела «Монцу» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.50, победа «Монцы» — в 4.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

Прогноз: «Болонья» принимает кризисную «Монцу», которая борется за выживание в Серии А. У хозяев неплохие шансы добиться успеха и пройти дальше в Кубке Италии.

Ставка: победа «Болоньи» за 1.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости организованно сыграют в первом тайме и по итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.12