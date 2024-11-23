«Эвертон» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 23 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 11-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 16-й позиции.

Команда на три балла опережает зону вылета (18-я строчка), а также на шесть очков отстает от нынешнего соперника, который находится в середине таблицы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» (0:0).

Эта мировая стала для «Ирисок» третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на английское национальное первенство.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Коулмэн, Брантвейт, Шермити, Гарнер, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, фактор своего поля, где мерсисайдцы способны удивить любого соперника, позволяет им рассчитывать на успех.

Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 11-ти стартовых туров английского первенства набрал только 16 баллов.

Команда занимает 11-ю позицию и на три балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также на девять пунктов опережает зону вылета (18-е место).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Пчелы» в домашних стенах обыграли «Борнмут» (3:2), забив сразу три мяча.

Этот успех позволил лондонцам реабилитироваться за неудачу в предыдущем туре АПЛ, когда на выезде они проиграли землякам из «Фулхэма» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Висса, Мбёмо, Пиннок, Айер, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» выиграл при одном поражении.

Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то хотя бы на ничью, тем более если учесть, что соперник сейчас переживает не лучшие времена.

Брайан Мбёмо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Брентфорда» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.30, победа «Брентфорда» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, более результативный соперник должен сломать эту тенденцию.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Брентфорда».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10