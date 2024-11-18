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    Сумеет ли Ливия одолеть бенинцев?

    Ливия — Бенин. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 18 ноября 2024 года

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    Сборная Ливии
    18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Ливия и Бенин. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ливия — Бенин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 18 Ноября 2024 года

    Ливия

  • Триполи
    •  Ливия 19:00 Бенин

    Бенин

  • Порто-Ново
    •

    Ливия

    Турнирное положение: Ливия в нынешнем отборе не преуспевает. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Ливия в 5 турах квалификации разжилась 4 очками. Забила команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Ливия — Бенин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Руанда была обыграна минимально.

    А вот до того Ливия уступила нигерийцам (0:1). При этом чуть раньше команда не смогла взять очки в матче с Бенином (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ливийцам нужно исключительно обыгрывать Бенин. При этом команда будет полагаться на нигерийцев в параллельном матче.

    Матчи с Бенином для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках Ливия выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила бенинцам.

    Бенин

    Турнирное положение: Бенинцы нынешний отбор проводят довольно удачно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Бенин в 5 матчах группы отличилась 7 мячами в ворота соперников. При этом команда пропустила те же 7 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Бенинцы не дали себя обыграть Нигерии (1:1).

    До того команда расписала мировую с Того (1:1). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился поражением (0:2).

    Вообще же, Бенин в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: бенинцы не побеждали в 4 своих последних матчах. Да и вообще, результаты команды стабильными явно не назовешь.

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    При этом Бенин имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Между тем, финишировать на итоговом 2 месте команда явно постарается.

    Наверняка в этой встрече бенинцы будут максимально активно атаковать. При этом победа гарантирует команде искомую вторую позицию.

    И уж точно бенинцы предстанут в фактически оптимальном составе. Плюс бенинцы традиционно успешно противостоят ливийцам.

    Статистика для ставок

    • Бенинцы не побеждали в 4 своих последних поединках

    • Бенин обыграл Ливию в 3 последних очных поединках

    • Ливийцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ливия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.41.

    Прогноз: Ливийцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    Бенинцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, да и пропускают частенько.

    Ставка: Победа Ливии за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

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    Ливия — Бенин: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Ливия одолеть бенинцев?
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