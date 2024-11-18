18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Ливия и Бенин. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ливия — Бенин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ливия

Турнирное положение: Ливия в нынешнем отборе не преуспевает. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Ливия в 5 турах квалификации разжилась 4 очками. Забила команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Руанда была обыграна минимально.

А вот до того Ливия уступила нигерийцам (0:1). При этом чуть раньше команда не смогла взять очки в матче с Бенином (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ливийцам нужно исключительно обыгрывать Бенин. При этом команда будет полагаться на нигерийцев в параллельном матче.

Матчи с Бенином для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках Ливия выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила бенинцам.

Бенин

Турнирное положение: Бенинцы нынешний отбор проводят довольно удачно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Бенин в 5 матчах группы отличилась 7 мячами в ворота соперников. При этом команда пропустила те же 7 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Бенинцы не дали себя обыграть Нигерии (1:1).

До того команда расписала мировую с Того (1:1). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился поражением (0:2).

Вообще же, Бенин в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: бенинцы не побеждали в 4 своих последних матчах. Да и вообще, результаты команды стабильными явно не назовешь.

При этом Бенин имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Между тем, финишировать на итоговом 2 месте команда явно постарается.

Наверняка в этой встрече бенинцы будут максимально активно атаковать. При этом победа гарантирует команде искомую вторую позицию.

И уж точно бенинцы предстанут в фактически оптимальном составе. Плюс бенинцы традиционно успешно противостоят ливийцам.

Статистика для ставок

Бенинцы не побеждали в 4 своих последних поединках

Бенин обыграл Ливию в 3 последних очных поединках

Ливийцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ливия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.41.

Прогноз: Ливийцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

Бенинцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, да и пропускают частенько.

Ставка: Победа Ливии за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45