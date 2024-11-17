Латвия
Армения
Латвия
Турнирное положение: Латвия после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.
Латвия занимают последнюю, четвертую позицию, отставая на два балла от вторых в таблице Фарерских островов, а также уступая по дополнительным показателям уступая третьей Армении.
Латвия — Армения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Северной Македонии (0:1).
Перед этим в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций коллектив на поле соперника сыграл вничью с Фарерами (1:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Латвия не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, пусть даже фактор домашнего поля и говорит в их пользу.
Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Армения
Турнирное положение: Армения после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.
Армения занимает третью позицию, отставая на два очка от Фарер, которые занимают вторую, проходную в плей-офф позицию, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сенсационно проиграла Фарерам (0:1).
Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Северной Македонии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все — без побед), которые пришлись на Лигу наций, Армения трижды проиграла при одной ничьей.
Такая форма вроде бы оставляет гостям хороших шансов даже на ничью, тем не менее, небольшой перевес в классе, все же не позволяет ему рассчитывать на победу даже на выезде.
Лукас Селараян — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Латвия проиграла
- в трех из четырех последних матчей Армения проиграла
- в трех из четырех последних матчей Армении забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.35, успех Латвии — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так же было и в их семи из восьми последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей обоих соперников.
Ставка: только одна команда забьет за 2.55