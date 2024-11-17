17 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Латвия и Армения. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Армения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Латвия

Турнирное положение: Латвия после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.

Латвия занимают последнюю, четвертую позицию, отставая на два балла от вторых в таблице Фарерских островов, а также уступая по дополнительным показателям уступая третьей Армении.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Северной Македонии (0:1).

Перед этим в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций коллектив на поле соперника сыграл вничью с Фарерами (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Латвия не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, пусть даже фактор домашнего поля и говорит в их пользу.

Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Армения

Турнирное положение: Армения после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.

Армения занимает третью позицию, отставая на два очка от Фарер, которые занимают вторую, проходную в плей-офф позицию, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сенсационно проиграла Фарерам (0:1).

Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Северной Македонии (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (все — без побед), которые пришлись на Лигу наций, Армения трижды проиграла при одной ничьей.

Такая форма вроде бы оставляет гостям хороших шансов даже на ничью, тем не менее, небольшой перевес в классе, все же не позволяет ему рассчитывать на победу даже на выезде.

Лукас Селараян — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Латвия проиграла

в трех из четырех последних матчей Армения проиграла

в трех из четырех последних матчей Армении забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.35, успех Латвии — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так же было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей обоих соперников.

Ставка: только одна команда забьет за 2.55