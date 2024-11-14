14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бенин и Нигерия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бенин — Нигерия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бенин

Турнирное положение: Бенин нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Бенин в 4 турах квалификации разжился 6 очками. А вот отрыв от 3 места нынче лишь минимальный.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. Встреча с Того принесла паритет (1:1).

А вот до того Бенин уступил тем же тоголезцам (0:2). А вот чуть раньше команда потерпела поражение от Руанды (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Бенин явно не преуспевает в плане надежности своих тылов. В 4 поединках отбора команда пропустила 6 мячей.

Матчи с Нигерией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Бенин выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только оппонент у команды уж слишком сильный.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Нигерия в 4 матчах группы набрала 10 зачетных баллов. При этом команда забила 7 мячей в ворота соперников, не пропустив ни разу.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла непростую викторию. Нигерийцы минимально переиграли Ливию.

До того команда не смогла одолеть Руанду (0:0). А вот поединок с Бенином принес победный результат (3:0).

Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: нигерийцы образцово обороняются. Да и Виктор Осимхен с Адемолой Лукманом способны блеснуть в атаке.

При этом Нигерия имеет самый звездный в группе (и не только) состав. Да и в этой встрече «суперорлов» устроит даже ничья.

Наверняка в этой встрече нигерийцы будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена финишировать на 1 месте в квартете.

Нигерийцы проиграли Бенину в последнем выездном поединке. Впрочем, при всех своих проблемах «суперорлы» априори обязаны обыгрывать всех оппонентов по группе.

Статистика для ставок

Бенин не побеждал в 3 своих последних матчах

Нигерия не пропускала в 3 своих последних поединках

Нигерийцы еще не пропускали в нынешней квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 6.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

Прогноз: Нигерия явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

Нигерийцы традиционно успешно противостоят Бенину, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе первое место в группе.

Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39