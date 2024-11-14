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    «Суперорлы» сразу полетят в атаку

    Бенин — Нигерия. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бенин — Нигерия
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    Виктор Осимхен
    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бенин и Нигерия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бенин — Нигерия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    Бенин

  • Порто-Ново
    •  Бенин 22:00 Нигерия

    Нигерия

  • Абуджа
    •

    Бенин

    Турнирное положение: Бенин нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Бенин в 4 турах квалификации разжился 6 очками. А вот отрыв от 3 места нынче лишь минимальный.

    Бенин — Нигерия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. Встреча с Того принесла паритет (1:1).

    А вот до того Бенин уступил тем же тоголезцам (0:2). А вот чуть раньше команда потерпела поражение от Руанды (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Бенин явно не преуспевает в плане надежности своих тылов. В 4 поединках отбора команда пропустила 6 мячей.

    Матчи с Нигерией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Бенин выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только оппонент у команды уж слишком сильный.

    Нигерия

    Турнирное положение: Нигерийцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Нигерия в 4 матчах группы набрала 10 зачетных баллов. При этом команда забила 7 мячей в ворота соперников, не пропустив ни разу.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла непростую викторию. Нигерийцы минимально переиграли Ливию.

    До того команда не смогла одолеть Руанду (0:0). А вот поединок с Бенином принес победный результат (3:0).

    Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: нигерийцы образцово обороняются. Да и Виктор Осимхен с Адемолой Лукманом способны блеснуть в атаке.

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    При этом Нигерия имеет самый звездный в группе (и не только) состав. Да и в этой встрече «суперорлов» устроит даже ничья.

    Наверняка в этой встрече нигерийцы будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена финишировать на 1 месте в квартете.

    Нигерийцы проиграли Бенину в последнем выездном поединке. Впрочем, при всех своих проблемах «суперорлы» априори обязаны обыгрывать всех оппонентов по группе.

    Статистика для ставок

    • Бенин не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Нигерия не пропускала в 3 своих последних поединках

    • Нигерийцы еще не пропускали в нынешней квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 6.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

    Прогноз: Нигерия явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

    Нигерийцы традиционно успешно противостоят Бенину, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе первое место в группе.

    Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    Бенин — Нигерия: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. «Суперорлы» сразу полетят в атаку
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