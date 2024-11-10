10 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Урал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы всеми силами пытаются выбраться из группы аутсайдеров. После 17 туров они занимают лишь 15 место в турнирной таблице.

При этом «Шинник» в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 18 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева добыла три очка. Ярославцы минимально переиграли «моряков».

До того ярославцы в Кубке России в серии пенальти одолели «Чайку». А вот ничья с тульским «Арсеналом» вполне сойдет за позитив (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Ярославцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. Да и вообще, «Шинник» постепенно прибавляет и уже выбрался из опасной зоны.

Матчи с «Уралом» исторически складываются для команды неудачно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что ярославцы намерены дать бой одному из фаворитов лиги. Рабочая команда Черышева вполне способна оттяпать очки у уральцев.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы переживают крайне сложный период. По итогам 17 туров первенства команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» достаточно успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Уральцы не смогли одолеть «Родину» (0:0).

При этом до того команда прошла «Балтику» (1:0) в Кубке России. Зато в первенстве уральцы чуть ранее уступили тем же калининградцам (1:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» явно стремится вернуться в РПЛ напрямую. Именно для этого руководство пошло на очередную смену тренера: Евгения Аверьянова заменил Олег Шатов.

При этом «Урал» пропускает довольно часто — 17 мячей. Да и лидеры команды нынче выглядят не столь ярко.

Уральцы не пропускали в 2 своих последних поединках. Да и дебют новому наставнику команда явно постарается не испортить!

И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе «Урала» есть кому, да и состав по меркам первой лиги звездный.

Статистика для ставок

Ярославцы не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Урал» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Шинник» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

Прогноз: «Урал» явно намерен выиграть первый поединок под руководством Шатова.

Уральцы явно сильнее соперника, и наверняка с первых минут матча понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44