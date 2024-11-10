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    «Урал» быстро порадует Шатова

    «Шинник» — «Урал». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Урал»
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    Олег Шатов
    10 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Урал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Ноября 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 15:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы всеми силами пытаются выбраться из группы аутсайдеров. После 17 туров они занимают лишь 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» в 17 поединках лучшей лиги мира настрелял 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 18 раз.

    Шинник — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева добыла три очка. Ярославцы минимально переиграли «моряков».

    До того ярославцы в Кубке России в серии пенальти одолели «Чайку». А вот ничья с тульским «Арсеналом» вполне сойдет за позитив (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ярославцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. Да и вообще, «Шинник» постепенно прибавляет и уже выбрался из опасной зоны.

    Матчи с «Уралом» исторически складываются для команды неудачно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что ярославцы намерены дать бой одному из фаворитов лиги. Рабочая команда Черышева вполне способна оттяпать очки у уральцев.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы переживают крайне сложный период. По итогам 17 туров первенства команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Урал» достаточно успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Уральцы не смогли одолеть «Родину» (0:0).

    При этом до того команда прошла «Балтику» (1:0) в Кубке России. Зато в первенстве уральцы чуть ранее уступили тем же калининградцам (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Урал» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Урал» явно стремится вернуться в РПЛ напрямую. Именно для этого руководство пошло на очередную смену тренера: Евгения Аверьянова заменил Олег Шатов.

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    При этом «Урал» пропускает довольно часто — 17 мячей. Да и лидеры команды нынче выглядят не столь ярко.

    Уральцы не пропускали в 2 своих последних поединках. Да и дебют новому наставнику команда явно постарается не испортить!

    И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе «Урала» есть кому, да и состав по меркам первой лиги звездный.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Урал» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Шинник» в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

    Прогноз: «Урал» явно намерен выиграть первый поединок под руководством Шатова.

    Уральцы явно сильнее соперника, и наверняка с первых минут матча понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    «Шинник» — «Урал»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» быстро порадует Шатова
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