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    «Родина» — «Чайка». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 ноября 2024 года

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    Евгений Калешин
    10 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Ноября 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичам будет крайне сложно попасть в стыки. После 17 туров они занимают лишь 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Родина» в 17 поединках лучшей лиги мира настреляла 16 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 16 раз.

    Родина — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре москвичи добыли один пункт. Команда не дала себя обыграть «Уралу» (0:0).

    До того москвичи расписали мировую с «Торпедо» (1:1). А вот встреча с «Сочи» завершилась досадным минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» 3 раза сыграла вничью. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи не побеждают еще с конца сентября. Да и вообще, «Родина» по игре выглядит не лучшим образом.

    Матчи с «Чайкой» исторически складываются для команды неудачно. Из двух очных поединков «Родина» по разу сыграла вничью и уступила.

    Нет сомнений, что москвичи будут всеми силами нестись вперед. Александр Юшин настрелял уже 8 мячей в первенстве, и явно намерен улучшить свои показатели.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы сейчас находятся на подъеме. По итогам 17 туров первенства команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Чайка» весьма успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

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  • 05/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Подопечные Евгения Калешина расправились с «Тюменью» (3:0).

    При этом до того песчанокопцы вылетели из Кубка страны, уступив «Шиннику» в серии пенальти. Зато ершистая «Алания» была обыграна (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Чайка» победила 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Чайка» стремится угодить в стыки. Калешин явно достучался до игроков, да и отставание от искомой 4 позиции составляет лишь 2 очка.

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    При этом «Чайка» пропускает слишком часто — 20 мячей. Сдаваться песчанокопцы уж точно не собираются, плюс не боятся признанных фаворитов.

    Песчанокопцы не проигрывают уже больше месяца. Да и вылет из Кубка несколько развязал руки Калешину.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться у своих ворот. Песчанокопцы будут пытаться преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Москвичи не побеждают с конца сентября

    • «Чайка» еще ни разу не проигрывала «Родине»

    • «Родина» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: Обе команды сражаются за выход в стыки, так что ждем от них повышенной атакующей активности.

    Подопечные Калешина в последних матчах выглядели весьма уверенно, да и с реализацией у команды полный ажур.

    Ставка: Обе забьют за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    «Родина» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Смело ставим на голевой обмен!
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