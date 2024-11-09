Страсбург
Монако
«Страсбур»
Турнирное положение: «Страсбур» в нынешнем чемпионате ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбур» в 10 матчах отправил 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 19 раз.
Страсбург — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда не разжилась очками. По всем статьям она уступила «Сент-Этьену» (0:2).
А после до того «Страсбур» нанес поражение «Нанту» (3:1). А вот несколько раньше команда уступила мощному ПСЖ (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Эмануэль Эмега — травмирован.
Состояние команды: «Страсбур» лишь на 2 очка отстают от заветной топ-6. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.
Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Страсбур» добыл всего 1 победу при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут цепляться за очки. Тем паче дома команда традиционно выглядит симпатично.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски явно постараются побороться за чемпионство. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Монако» в 10 матчах настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 7 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Монегаски минимально расправились с «Болоньей» в Лиге чемпионов.
До того команда откровенно оступилась в матче с «Анже» (0:1). Да и поражение от «Ниццы» вышло крайне досадным (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Фоларин Балоган, Мохаммед Салису, Денис Закария — травмированы.
Состояние команды: Монегаски уже на 6 очков отстают от лидера ПСЖ. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.
При этом «Монако» до последней виктории проиграл в 2 матчах кряду. А вот оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.
В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывают сразу несколько ведущих исполнителей, да и россиянин Александр Головин находится не в лучших кондициях.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы монегаскам прервать двухматчевую пораженческую серию в чемпионате!
Статистика для ставок
- «Страсбур» в среднем забивают почти 2 гола за матч
- «Монако» в среднем пропускает реже гола за матч
- Монегаски проиграли в 2 своих последних матчах Лиги 1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Монегаски всеми силами постараются вернуться на победный путь в чемпионате.
«Монако» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Страсбур» многовато пропускает.
Ставка: Победа «Монако» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50