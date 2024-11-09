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    Монегаски добудут три очка

    «Страсбур» — «Монако». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Монако»
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    Александр Головин
    9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Монако». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Ноября 2024 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 19:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Страсбур»

    Турнирное положение: «Страсбур» в нынешнем чемпионате ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбур» в 10 матчах отправил 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 19 раз.

    Страсбург — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда не разжилась очками. По всем статьям она уступила «Сент-Этьену» (0:2).

    А после до того «Страсбур» нанес поражение «Нанту» (3:1). А вот несколько раньше команда уступила мощному ПСЖ (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Эмануэль Эмега — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Страсбур» лишь на 2 очка отстают от заветной топ-6. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.

    Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Страсбур» добыл всего 1 победу при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут цепляться за очки. Тем паче дома команда традиционно выглядит симпатично.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски явно постараются побороться за чемпионство. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Монако» в 10 матчах настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Монегаски минимально расправились с «Болоньей» в Лиге чемпионов.

    До того команда откровенно оступилась в матче с «Анже» (0:1). Да и поражение от «Ниццы» вышло крайне досадным (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Фоларин Балоган, Мохаммед Салису, Денис Закария — травмированы.

    Состояние команды: Монегаски уже на 6 очков отстают от лидера ПСЖ. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

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    При этом «Монако» до последней виктории проиграл в 2 матчах кряду. А вот оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

    В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывают сразу несколько ведущих исполнителей, да и россиянин Александр Головин находится не в лучших кондициях.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы монегаскам прервать двухматчевую пораженческую серию в чемпионате!

    Статистика для ставок

    • «Страсбур» в среднем забивают почти 2 гола за матч

    • «Монако» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Монегаски проиграли в 2 своих последних матчах Лиги 1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Монегаски всеми силами постараются вернуться на победный путь в чемпионате.

    «Монако» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Страсбур» многовато пропускает.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Страсбур» — «Монако»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Монегаски добудут три очка
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