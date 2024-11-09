9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Монако». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбур»

Турнирное положение: «Страсбур» в нынешнем чемпионате ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбур» в 10 матчах отправил 19 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 19 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда не разжилась очками. По всем статьям она уступила «Сент-Этьену» (0:2).

А после до того «Страсбур» нанес поражение «Нанту» (3:1). А вот несколько раньше команда уступила мощному ПСЖ (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Эмануэль Эмега — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Страсбур» лишь на 2 очка отстают от заветной топ-6. Вот только потери очков на ровном месте не позволяют команде претендовать на что-то более серьезное.

Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Страсбур» добыл всего 1 победу при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут цепляться за очки. Тем паче дома команда традиционно выглядит симпатично.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски явно постараются побороться за чемпионство. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Монако» в 10 матчах настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 7 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Монегаски минимально расправились с «Болоньей» в Лиге чемпионов.

До того команда откровенно оступилась в матче с «Анже» (0:1). Да и поражение от «Ниццы» вышло крайне досадным (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Фоларин Балоган, Мохаммед Салису, Денис Закария — травмированы.

Состояние команды: Монегаски уже на 6 очков отстают от лидера ПСЖ. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

При этом «Монако» до последней виктории проиграл в 2 матчах кряду. А вот оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывают сразу несколько ведущих исполнителей, да и россиянин Александр Головин находится не в лучших кондициях.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы монегаскам прервать двухматчевую пораженческую серию в чемпионате!

Статистика для ставок

«Страсбур» в среднем забивают почти 2 гола за матч

«Монако» в среднем пропускает реже гола за матч

Монегаски проиграли в 2 своих последних матчах Лиги 1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Монегаски всеми силами постараются вернуться на победный путь в чемпионате.

«Монако» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Страсбур» многовато пропускает.

Ставка: Победа «Монако» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50