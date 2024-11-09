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    «Быки» начнут без раскачки

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М
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    Беньямин Шешко
    9 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Ноября 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» намерены побороться за Серебряную салатницу. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «РБ Лейпциг» не столь результативно атакует, отличившись лишь 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 5 раз.

    РБ Лейпциг — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «РБ Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (1:2).

    После того команда проиграла еще и «Селтику» (1:3) в Лиге чемпионов. А вот «Санкт-Паули» был обыгран уверенно (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «РБ Лейпциг» настрелял всего 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кастелло Лукеба, Давид Раум, Хави Симонс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «быки» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила 5 мячей.

    Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «РБ Лейпциг» добыл 3 виктории при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Быки» всего на 3 пункта отстают от лидера, да и в трех последних очных встречах обыгрывали гладбахцев.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М в 9 матчах забила 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела продуктивно. Гладбахцы нанесли поражение «Вердеру» (4:1).

    До того «жеребята» уступили «Анйтрахту» Фр (1:2). Да и поединок со скромным «Майнцем» принес лишь один зачетный балл в копилку (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Нико Эльведи, Лука Нетц, Натан Нгуму — травмированы.

    Состояние команды: главной проблемой «жеребят» является нестабильность результатов. Да и оборона частенько ошибается.

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    При этом «Боруссия» М в трех последних очных поединках уступила «РБ Лейпциг». Причем в тех матчах «жеребята» не забивали.

    Продуктивный отрезок выдает Тим Кляйндинст. Опытный форвард наколотил уже 6 мячей в 9 матчах Бундеслиги.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только проблем в игре «жеребят» вагон и маленькая тележка.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» пропустил меньше всех в лиге — 5 мячей

    • «Быки» уступили в 2 своих последних матчах

    • «Боруссия» М в трех последних очных поединках проиграла «быкам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Быки» сражаются за лидерство в чемпионате, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Боруссия» М не блещет стабильностью результатов, да и в трех последних матчах уступила «быкам».

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» начнут без раскачки
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