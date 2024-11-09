9 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» намерены побороться за Серебряную салатницу. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» не столь результативно атакует, отличившись лишь 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 5 раз.

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Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «РБ Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (1:2).

После того команда проиграла еще и «Селтику» (1:3) в Лиге чемпионов. А вот «Санкт-Паули» был обыгран уверенно (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «РБ Лейпциг» настрелял всего 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кастелло Лукеба, Давид Раум, Хави Симонс — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «быки» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила 5 мячей.

Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «РБ Лейпциг» добыл 3 виктории при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Быки» всего на 3 пункта отстают от лидера, да и в трех последних очных встречах обыгрывали гладбахцев.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М в 9 матчах забила 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела продуктивно. Гладбахцы нанесли поражение «Вердеру» (4:1).

До того «жеребята» уступили «Анйтрахту» Фр (1:2). Да и поединок со скромным «Майнцем» принес лишь один зачетный балл в копилку (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Нико Эльведи, Лука Нетц, Натан Нгуму — травмированы.

Состояние команды: главной проблемой «жеребят» является нестабильность результатов. Да и оборона частенько ошибается.

При этом «Боруссия» М в трех последних очных поединках уступила «РБ Лейпциг». Причем в тех матчах «жеребята» не забивали.

Продуктивный отрезок выдает Тим Кляйндинст. Опытный форвард наколотил уже 6 мячей в 9 матчах Бундеслиги.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только проблем в игре «жеребят» вагон и маленькая тележка.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» пропустил меньше всех в лиге — 5 мячей

«Быки» уступили в 2 своих последних матчах

«Боруссия» М в трех последних очных поединках проиграла «быкам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Быки» сражаются за лидерство в чемпионате, и явно сразу будут активно атаковать.

«Боруссия» М не блещет стабильностью результатов, да и в трех последних матчах уступила «быкам».

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00