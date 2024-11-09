Анже
ПСЖ
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» обречен на битву за выживание в элите французского футбола. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Анже» в 10 матчах отправил всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.
Анже — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда разжилась тремя очками. На выезде минимально был обыгран «Монако».
А вот до того «Анже» нанес поражение «Сент-Этьену» (4:2). Причем несколько раньше команда расписала мировую с «Тулузой» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Сидики Шериф, Зинедин Ферхат — травмированы.
Состояние команды: «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Команда набрала скромные 10 очков в 10 матчах.
Поединки с ПСЖ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 16 (!) последних очных встречах «Анже» неизменно проигрывал.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и оппонент задействован на нескольких фронтах, так что у «Анже» будет некоторое преимущество в свежести.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане несутся к очередному чемпионскому титулу. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом ПСЖ в 10 матчах настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 8 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела болезненное поражение. В Лиге чемпионов парижане дома были биты мадридским «Атлетико» (1:2).
До того команда минимально одолела крепкий «Ланс». Плюс чуть ранее парижане разгромно переиграли «Марсель» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.
Состояние команды: Парижане уже на 6 очков опережают ближайших преследователей. Да и вообще, потенциально команда Луиса Энрике еще способна прибавить.
При этом ПСЖ до последней коллизии победил в 2 матчах кряду. А вот оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.
Состав команды по именам выглядит весьма выгодно. Да и резко прогрессирующий Брэдли Барколя настрелял уже 8 мячей в 10 матчах Лиги 1.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Статусные парижане явно не должны иметь проблем в матче с аутсайдером.
Статистика для ставок
- «Анже» в среднем забивает фактически гол за матч
- ПСЖ в среднем забивает почти 3 гола за матч
- «Анже» уступил парижанам в 16 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Парижане явно намерены оторваться от преследователей, и точно будут активно атаковать.
Барколя и компания явно не допустят недооценки соперника, так что стоит ожидать голевого шоу.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что этот поединок завершится с точным счетом 0:3.
Ставка: Точный счет 0:3 за 8.00