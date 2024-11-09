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    Парижане обеспечат голепад!

    «Анже» — ПСЖ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — ПСЖ
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    Матвей Сафонов
    9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Ноября 2024 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» обречен на битву за выживание в элите французского футбола. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Анже» в 10 матчах отправил всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

    Анже — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда разжилась тремя очками. На выезде минимально был обыгран «Монако».

    А вот до того «Анже» нанес поражение «Сент-Этьену» (4:2). Причем несколько раньше команда расписала мировую с «Тулузой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Сидики Шериф, Зинедин Ферхат — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Команда набрала скромные 10 очков в 10 матчах.

    Поединки с ПСЖ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 16 (!) последних очных встречах «Анже» неизменно проигрывал.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и оппонент задействован на нескольких фронтах, так что у «Анже» будет некоторое преимущество в свежести.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане несутся к очередному чемпионскому титулу. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом ПСЖ в 10 матчах настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 8 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела болезненное поражение. В Лиге чемпионов парижане дома были биты мадридским «Атлетико» (1:2).

    До того команда минимально одолела крепкий «Ланс». Плюс чуть ранее парижане разгромно переиграли «Марсель» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.

    Состояние команды: Парижане уже на 6 очков опережают ближайших преследователей. Да и вообще, потенциально команда Луиса Энрике еще способна прибавить.

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    При этом ПСЖ до последней коллизии победил в 2 матчах кряду. А вот оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

    Состав команды по именам выглядит весьма выгодно. Да и резко прогрессирующий Брэдли Барколя настрелял уже 8 мячей в 10 матчах Лиги 1.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Статусные парижане явно не должны иметь проблем в матче с аутсайдером.

    Статистика для ставок

    • «Анже» в среднем забивает фактически гол за матч

    • ПСЖ в среднем забивает почти 3 гола за матч

    • «Анже» уступил парижанам в 16 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Парижане явно намерены оторваться от преследователей, и точно будут активно атаковать.

    Барколя и компания явно не допустят недооценки соперника, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что этот поединок завершится с точным счетом 0:3.

    Ставка: Точный счет 0:3 за 8.00

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    «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Парижане обеспечат голепад!
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