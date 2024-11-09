9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» обречен на битву за выживание в элите французского футбола. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» в 10 матчах отправил всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда разжилась тремя очками. На выезде минимально был обыгран «Монако».

А вот до того «Анже» нанес поражение «Сент-Этьену» (4:2). Причем несколько раньше команда расписала мировую с «Тулузой» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Сидики Шериф, Зинедин Ферхат — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Команда набрала скромные 10 очков в 10 матчах.

Поединки с ПСЖ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 16 (!) последних очных встречах «Анже» неизменно проигрывал.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и оппонент задействован на нескольких фронтах, так что у «Анже» будет некоторое преимущество в свежести.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане несутся к очередному чемпионскому титулу. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом ПСЖ в 10 матчах настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 8 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела болезненное поражение. В Лиге чемпионов парижане дома были биты мадридским «Атлетико» (1:2).

До того команда минимально одолела крепкий «Ланс». Плюс чуть ранее парижане разгромно переиграли «Марсель» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.

Состояние команды: Парижане уже на 6 очков опережают ближайших преследователей. Да и вообще, потенциально команда Луиса Энрике еще способна прибавить.

При этом ПСЖ до последней коллизии победил в 2 матчах кряду. А вот оборона в среднем результативно ошибается реже раза за матч.

Состав команды по именам выглядит весьма выгодно. Да и резко прогрессирующий Брэдли Барколя настрелял уже 8 мячей в 10 матчах Лиги 1.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Статусные парижане явно не должны иметь проблем в матче с аутсайдером.

Статистика для ставок

«Анже» в среднем забивает фактически гол за матч

ПСЖ в среднем забивает почти 3 гола за матч

«Анже» уступил парижанам в 16 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Парижане явно намерены оторваться от преследователей, и точно будут активно атаковать.

Барколя и компания явно не допустят недооценки соперника, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что этот поединок завершится с точным счетом 0:3.

Ставка: Точный счет 0:3 за 8.00