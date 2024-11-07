7 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги Европы «РФШ Рига» на своем поле сыграет против «Андерлехта». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «РФШ Рига» — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РФШ Рига»

Турнирное положение: «РФШ Рига» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 31-ю позицию, на два балла отставая от зоны плей-офф.

Команда в стартовом туре турнира на чужом поле проиграла ФКСБ (1:4), после чего в домашних стенах сыграла вничью с «Галатасараем» (2:2) и в гостях уступила «Айнтрахту» (0:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках латвийского первенства «РФШ Рига» на чужом поле обыграл «Гробиню» (2:0).

В своей национальной лиге коллектив уже завоевал чемпионский титул, где за тур до конца розыгрыша первенства его отрыв составляет шесть очков.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на латвийские турниры, «РФШ Рига» выиграл трижды.

Такая форма все же не может сулить хозяевам хороших шансов на успех, ведь эти результаты были на более слабой, чем еврокубки, внутренней арене, а соперник явно превосходит их классом.

Три гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Андерлехт» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает третью позицию, уступая лидеру «Лацио» и второму «Тоттенхэму» по дополнительным показателям.

Команда в стартовом поединке евротурнира на своем поле обыграла «Ференцварош» (2:1), после чего в следующих турах на выезде победила «Реал Сосьедад» (1:1) и дома «Лудогорец» (2:0).

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках бельгийского первенства «Андерлехт» на своем поле разгромил «Кортрейк» (4:0).

Коллектив по итогам 13-ти поединков своего национального первенства находится на пятой позиции в зоне чемпионского раунда, отставая на 11 баллов от лидера «Генка».

Не сыграют: травмированы — Аугустинссон, Дендонкер, Вертонген, Азар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Андерлехт» выиграл при одном поражении.

Такая форма сама по себе позволяет гостям рассчитывать на победу, но в данном случае они еще и явно превосходят соперника классом.

Шесть голов команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «РФШ Рига» выиграл

в четырех из шести последних матчей «РФШ Рига» забивали обе команды и больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Андерлехта» забивала только одна команда.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.00, победа «РФШ Рига» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

И хотя в трех последних матчах хозяева выиграли, они явно уступают сопернику классом.

Ставка: «Андерлехт» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «РФШ Рига».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10