1 ноября в 21-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Хосилот» Фархор. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Истаравшан» — «Хосилот» Фархор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истаравшан»

Турнирное положение: «Истаравшан» в нынешнем сезоне бьется за выживание в элите. На текущий момент команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Истаравшан» в 18 поединках чемпионата настрелял всего 16 мячей. Отрыв от опасной зоны сейчас составляет 3 зачетных балла.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Истаравшан» по всем статьям уступил «Худжанду» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Куктошу» (2:0). А вот поединок с «Эсхатой» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. При этом в них «Истаравшан» забил 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истаравшан» крайне нестабилен. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раз за матч — 26 пропущенных мячей.

Поединки против «Хосилота» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Во всех трех очных встречах «Истаравшан» уступил сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно намерена впервые одолеть «Хосилот».

«Хосилот» Фархор

Турнирное положение: «Хосилот» Фархор уже фактически доигрывает чемпионат. Сейчас команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Хосилот» Фархор наколотил 23 мяча в ворота соперников в 19 поединках. Да и отрыв от зоны вылета составляет 9 очков.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Хосилот» Фархор был бит «Равшаном» (0:1).

До того команда сыграла вничью «ЦСКА Памир» Душанбе (1:1). Зато поединок с «Панджшером» принес уверенную викторию (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хосилот» Фархор победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» Фархор не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 19 матчах чемпионата.

При этом «Хосилот» Фархор явно намерен подняться хотя бы на строчку вверх. Вот только пресловутой монолитности игре команды недостает.

К слову, «Истаравшан» команда обыгрывает всегда. Причем «Хосилот» Фархор лишь в последней очной встрече выиграл с разницей в 2 мяча.

Очевидно, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оборону соперника уж точно нельзя назвать непроходимой.

Статистика для ставок

«Истаравшан» в среднем забивает реже гола за матч

«Хосилот» Фархор не побеждал в 2 своих последних матчах

«Истаравшан» во всех трех очных встречах проиграл «Хосилоту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» Фархор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 2.05.

Прогноз: «Хосилот» Фархор явно постарается воспользоваться проблемами в обороне соперника.

Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, да и «Истаравшан» они обыгрывают довольно регулярно.

Ставка: Победа «Хосилота» Фархор за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82