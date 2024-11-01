Интернасьонал
Фламенго
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-4. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Интернасьонал» в среднем пропускает менее гола за матч. А вот забить команде удалось 41 раз в 30 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными баллами. Со счетом 3:1 был обыгран «Атлетико Минейро».
При этом «Интернасьонал» до того переиграл «Гремио» (1:0). Вот только поединок с «Коринтиансом» завершился ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Фернандо, Габриэль Меркадо — травмированы.
Состояние команды: «Интернасьонал» не проигрывает уже больше 2 месяцев. Вот только немало очков было растеряно еще на старте чемпионата.
Матчи с «Фламенго» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интернасьонал» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В случае победы команда гарантированно поднимется на искомую четвертую позицию.
«Фламенго»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В чемпионате Бразилии она располагается на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Фламенго» пропустил 36 мячей в 30 матчах чемпионата. Зато средняя результативность превышает гол за матч — 49 забитых мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Фламенго» нанес поражение «Жувентуде» (4:2).
Чуть раньше команда подписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился обидным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фламенго» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Эвертон, Луис Араужо, Педро, Матиас Винья — травмированы. Карлос Алькарас — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фламенго» потенциально способен подняться на пару строчек вверх. При этом в 2 своих последних матчах команда не проигрывала.
К слову, «Фламенго» не может победить «Интернасьонал» уже 3 года. Да и пресловутой монолитности в игре команде явно недостает.
При этом у команды нынче огромные кадровые проблемы. Да и оборона «Фламенго» частенько допускает серьезные оплошности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с реализацией.
Статистика для ставок
- «Интернасьонал» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Интернасьонал» не проигрывает уже больше 2 месяцев
- «Фламенго» уже 3 года не может одолеть «Интернасьонал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.83.
- 2.12Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.05Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.00Престон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Фактор своего поля и надежные тылы помогут «Интернасьоналю» подняться в топ-4.
«Интернасьонал» выглядит монолитнее соперника, и наверняка постарается поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07