1 ноября в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Фламенго». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-4. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Интернасьонал» в среднем пропускает менее гола за матч. А вот забить команде удалось 41 раз в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными баллами. Со счетом 3:1 был обыгран «Атлетико Минейро».

При этом «Интернасьонал» до того переиграл «Гремио» (1:0). Вот только поединок с «Коринтиансом» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Фернандо, Габриэль Меркадо — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интернасьонал» не проигрывает уже больше 2 месяцев. Вот только немало очков было растеряно еще на старте чемпионата.

Матчи с «Фламенго» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интернасьонал» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В случае победы команда гарантированно поднимется на искомую четвертую позицию.

«Фламенго»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В чемпионате Бразилии она располагается на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» пропустил 36 мячей в 30 матчах чемпионата. Зато средняя результативность превышает гол за матч — 49 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Фламенго» нанес поражение «Жувентуде» (4:2).

Чуть раньше команда подписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился обидным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фламенго» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Эвертон, Луис Араужо, Педро, Матиас Винья — травмированы. Карлос Алькарас — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Фламенго» потенциально способен подняться на пару строчек вверх. При этом в 2 своих последних матчах команда не проигрывала.

К слову, «Фламенго» не может победить «Интернасьонал» уже 3 года. Да и пресловутой монолитности в игре команде явно недостает.

При этом у команды нынче огромные кадровые проблемы. Да и оборона «Фламенго» частенько допускает серьезные оплошности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с реализацией.

Статистика для ставок

«Интернасьонал» в среднем пропускает реже гола за матч

«Интернасьонал» не проигрывает уже больше 2 месяцев

«Фламенго» уже 3 года не может одолеть «Интернасьонал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.83.

Прогноз: Фактор своего поля и надежные тылы помогут «Интернасьоналю» подняться в топ-4.

«Интернасьонал» выглядит монолитнее соперника, и наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07