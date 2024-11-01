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    Поднимется ли «Интернасьонал» в топ-4?

    «Интернасьонал» — «Фламенго». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Фламенго»
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    Алан Патрик
    1 ноября в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Фламенго». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 01 Ноября 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 01:00 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-4. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Интернасьонал» в среднем пропускает менее гола за матч. А вот забить команде удалось 41 раз в 30 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными баллами. Со счетом 3:1 был обыгран «Атлетико Минейро».

    При этом «Интернасьонал» до того переиграл «Гремио» (1:0). Вот только поединок с «Коринтиансом» завершился ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Фернандо, Габриэль Меркадо — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интернасьонал» не проигрывает уже больше 2 месяцев. Вот только немало очков было растеряно еще на старте чемпионата.

    Матчи с «Фламенго» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интернасьонал» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В случае победы команда гарантированно поднимется на искомую четвертую позицию.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В чемпионате Бразилии она располагается на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фламенго» пропустил 36 мячей в 30 матчах чемпионата. Зато средняя результативность превышает гол за матч — 49 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Фламенго» нанес поражение «Жувентуде» (4:2).

    Чуть раньше команда подписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился обидным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фламенго» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Эвертон, Луис Араужо, Педро, Матиас Винья — травмированы. Карлос Алькарас — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Фламенго» потенциально способен подняться на пару строчек вверх. При этом в 2 своих последних матчах команда не проигрывала.

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    К слову, «Фламенго» не может победить «Интернасьонал» уже 3 года. Да и пресловутой монолитности в игре команде явно недостает.

    При этом у команды нынче огромные кадровые проблемы. Да и оборона «Фламенго» частенько допускает серьезные оплошности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с реализацией.

    Статистика для ставок

    • «Интернасьонал» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Интернасьонал» не проигрывает уже больше 2 месяцев

    • «Фламенго» уже 3 года не может одолеть «Интернасьонал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.83.

    Прогноз: Фактор своего поля и надежные тылы помогут «Интернасьоналю» подняться в топ-4.

    «Интернасьонал» выглядит монолитнее соперника, и наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07

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    «Интернасьонал» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Интернасьонал» в топ-4?
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