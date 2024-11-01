1 ноября в 11-м туре турецкой Суперлиги «Газиантеп» дома сыграет против «Гёзтепе». Начало игры намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Гёзтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Данный коллектив по итогам девяти сыгранных матчей имеет в своем активе девять баллов, с которыми находится на 15 месте, опережая красную зону лишь по лучшим дополнительным показателям.

«Газиантеп» отпраздновал две виктории, три раза сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей составляет 12:14.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «красно-черные» на своем поле смогли выиграть у «Коньяспор» со счетом 3:1, а перед этим они поочередно поделили очки с «Кайсериспор» на выезде 2:2 и в родных стенах с «Бешикташем» 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Выигрышем в своем предыдущем поединке «Газиантеп» прервал на тот момент серию из семи матчей без викторий. В этот неудачный для себя период коллектив три раза играл вничью и потерпел четыре проигрыша. И стоит отметить, что коллектив уходил с поля без забитого гола лишь раз за предыдущие восемь поединков.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: Клуб из Измира с 15 набранными баллами идет на шестой строке в таблице, уступая пять пунктов четвертой позиции.

«Гёзтепе» выиграл четыре матча из девяти проведенных, три раза играл вничью и дважды терпел фиаско, разница мячей — 16:11.

Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «желто-красные» на своей территории смогли переиграть «Трабзонспор» со счетом 2:1. Ранее они уступили в гостях «Эюпспору» со счетом 0:1 и дома одолели «Сивасспор» 3:2.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: За пять предыдущих проведенных встреч «Гёзтепе» неизменно чередовал домашние виктории и гостевые фиаско, выиграв трижды при двух фиаско. До этого же периода у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три мировых результата и один выигрыш. У в новом чемпионате команда не смогла отличится только в двух поединках из девяти проведенных.

Статистика для ставок

Шесть из восьми предыдущих очных встреч этих клубов завершились вничью

И по разу в данном отрезке они обыграли друг друга

А в восьми из девяти минувших очных игр приносили забитые мячи в обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Газиантеп» — 2.55, победа «Гёзтепе» — 2.76, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Исходя из статистики очных противостояний данных команд рекомендуем в первую очередь здесь ставить на обмен забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.76.

Прогноз: И также, исходя из той же статистики, ставим еще здесь на мировой исход.

Ставка: ничья за 3.35.