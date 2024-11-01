ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ Руд Ван НистелройДоводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ» АнтониПобедители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага
    Все новости спорта

    Статистика указывает на мировую

    «Газиантеп» — «Гёзтепе». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Гёзтепе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Газиантеп»
    1 ноября в 11-м туре турецкой Суперлиги «Газиантеп» дома сыграет против «Гёзтепе». Начало игры намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Гёзтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 01 Ноября 2024 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 20:00 Гёзтепе

    Гёзтепе

  • Турция. Суперлига
    •

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Данный коллектив по итогам девяти сыгранных матчей имеет в своем активе девять баллов, с которыми находится на 15 месте, опережая красную зону лишь по лучшим дополнительным показателям.

    «Газиантеп» отпраздновал две виктории, три раза сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей составляет 12:14.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «красно-черные» на своем поле смогли выиграть у «Коньяспор» со счетом 3:1, а перед этим они поочередно поделили очки с «Кайсериспор» на выезде 2:2 и в родных стенах с «Бешикташем» 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Выигрышем в своем предыдущем поединке «Газиантеп» прервал на тот момент серию из семи матчей без викторий. В этот неудачный для себя период коллектив три раза играл вничью и потерпел четыре проигрыша. И стоит отметить, что коллектив уходил с поля без забитого гола лишь раз за предыдущие восемь поединков.

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: Клуб из Измира с 15 набранными баллами идет на шестой строке в таблице, уступая пять пунктов четвертой позиции.

    «Гёзтепе» выиграл четыре матча из девяти проведенных, три раза играл вничью и дважды терпел фиаско, разница мячей — 16:11.

  • Карнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча»
  • Один из крупнейших клубов мира проигнорировал одну из главнейших церемоний вручения наград в футболе
  • 29/10/2024

    • Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «желто-красные» на своей территории смогли переиграть «Трабзонспор» со счетом 2:1. Ранее они уступили в гостях «Эюпспору» со счетом 0:1 и дома одолели «Сивасспор» 3:2.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: За пять предыдущих проведенных встреч «Гёзтепе» неизменно чередовал домашние виктории и гостевые фиаско, выиграв трижды при двух фиаско. До этого же периода у него была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три мировых результата и один выигрыш. У в новом чемпионате команда не смогла отличится только в двух поединках из девяти проведенных.

    Статистика для ставок

    • Шесть из восьми предыдущих очных встреч этих клубов завершились вничью

    • И по разу в данном отрезке они обыграли друг друга

    • А в восьми из девяти минувших очных игр приносили забитые мячи в обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Газиантеп» — 2.55, победа «Гёзтепе» — 2.76, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Исходя из статистики очных противостояний данных команд рекомендуем в первую очередь здесь ставить на обмен забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.76.

    Прогноз: И также, исходя из той же статистики, ставим еще здесь на мировой исход.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пахтакор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Де Минор — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брага — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Газиантеп» — «Гёзтепе»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Статистика указывает на мировую
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры