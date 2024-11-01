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    Удержится ли «Байер» на третьем месте?

    «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки (к. 2.51) на футбол, чемпионат Германии, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Штутгарт»
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    Виктор Бонифейс
    В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 1 ноября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Ноября 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 22:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» по итогам восьми туров немецкого первенства находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третью позицию.

    Команда набрала 15 очков и на пять баллов отстает от лидера «Баварии», а также второго «РБ Лейпциг». При этом она оторвалась от пятого места вне зоны Лиги чемпионов по дополнительным показателям.

    Байер — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Германии коллектив на своем поле разгромил «Эльверсберг» (3:0).

    Этот успех прервал ничейную мини-серию леверкузенцев в два официальных матча, которые пришлись на немецкое первенство и Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмирован — Адли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних играх в разных турнирах «Байер» ни разу не проиграл при шести победах и четырех ничьих.

    Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

    Виктор Бонифейс — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с шестью голами.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам восьми туров находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая восьмую позицию.

    Команда набрала 12 очков и на два балла отстает от зоны еврокубков, а также на три пункта — от зоны Лиги чемпионов, которая начинается с четвертого места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Германии коллектив на своем поле потерпел обыграл «Кайзерслаутерн» (2:1).

    Перед этим в восьмом туре немецкого первенства швабы также одержали победу, обыграв с аналогичным счетом в домашних стенах «Хольштайн Киль» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Кайтель, Ундав, Загаду, Диль, Стергиу, дисквалифицирован — Шабо.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов) «Штутгарт» выиграл.

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    Это говорит об отличной форме гостей, что позволяет ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один, пусть и против действующего чемпиона на чужом поле.

    Эрмедин Демирович и Денис Ундав — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Байер» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Штутгарт» выиграл

    • в восьми из девяти последних матчей «Штутгарт» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.80, победа «Штутгарта» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Штутгарт» не проиграет за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 4,5 голов, ведь так было в их семи из восьми последних матчей.

    Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 2.85

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    «Байер» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Байер» на третьем месте?
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