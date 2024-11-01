Байер
Штутгарт
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» по итогам восьми туров немецкого первенства находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третью позицию.
Команда набрала 15 очков и на пять баллов отстает от лидера «Баварии», а также второго «РБ Лейпциг». При этом она оторвалась от пятого места вне зоны Лиги чемпионов по дополнительным показателям.
Байер — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Германии коллектив на своем поле разгромил «Эльверсберг» (3:0).
Этот успех прервал ничейную мини-серию леверкузенцев в два официальных матча, которые пришлись на немецкое первенство и Лигу чемпионов.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмирован — Адли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних играх в разных турнирах «Байер» ни разу не проиграл при шести победах и четырех ничьих.
Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.
Виктор Бонифейс — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с шестью голами.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам восьми туров находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая восьмую позицию.
Команда набрала 12 очков и на два балла отстает от зоны еврокубков, а также на три пункта — от зоны Лиги чемпионов, которая начинается с четвертого места.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Германии коллектив на своем поле потерпел обыграл «Кайзерслаутерн» (2:1).
Перед этим в восьмом туре немецкого первенства швабы также одержали победу, обыграв с аналогичным счетом в домашних стенах «Хольштайн Киль» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Кайтель, Ундав, Загаду, Диль, Стергиу, дисквалифицирован — Шабо.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов) «Штутгарт» выиграл.
Это говорит об отличной форме гостей, что позволяет ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один, пусть и против действующего чемпиона на чужом поле.
Эрмедин Демирович и Денис Ундав — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Байер» сыграл вничью
- в трех последних матчах «Штутгарт» выиграл
- в восьми из девяти последних матчей «Штутгарт» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.80, победа «Штутгарта» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.
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Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Штутгарт» не проиграет за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 4,5 голов, ведь так было в их семи из восьми последних матчей.
Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 2.85