В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 1 ноября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» по итогам восьми туров немецкого первенства находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третью позицию.

Команда набрала 15 очков и на пять баллов отстает от лидера «Баварии», а также второго «РБ Лейпциг». При этом она оторвалась от пятого места вне зоны Лиги чемпионов по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Германии коллектив на своем поле разгромил «Эльверсберг» (3:0).

Этот успех прервал ничейную мини-серию леверкузенцев в два официальных матча, которые пришлись на немецкое первенство и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмирован — Адли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних играх в разных турнирах «Байер» ни разу не проиграл при шести победах и четырех ничьих.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

Виктор Бонифейс — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с шестью голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам восьми туров находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая восьмую позицию.

Команда набрала 12 очков и на два балла отстает от зоны еврокубков, а также на три пункта — от зоны Лиги чемпионов, которая начинается с четвертого места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Германии коллектив на своем поле потерпел обыграл «Кайзерслаутерн» (2:1).

Перед этим в восьмом туре немецкого первенства швабы также одержали победу, обыграв с аналогичным счетом в домашних стенах «Хольштайн Киль» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Кайтель, Ундав, Загаду, Диль, Стергиу, дисквалифицирован — Шабо.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов) «Штутгарт» выиграл.

Это говорит об отличной форме гостей, что позволяет ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один, пусть и против действующего чемпиона на чужом поле.

Эрмедин Демирович и Денис Ундав — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Байер» сыграл вничью

в трех последних матчах «Штутгарт» выиграл

в восьми из девяти последних матчей «Штутгарт» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.80, победа «Штутгарта» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Штутгарт» не проиграет за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 4,5 голов, ведь так было в их семи из восьми последних матчей.

Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 2.85