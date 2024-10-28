Истанбул Башакшехир
Эюпспор
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: сейчас «Истанбул Башакшехир» идет на 7-м месте с 14 очками после 8 игр.
Последние матчи: в 9-м туре команда уступила в гостях «Трабзонспору» со счетом 0:1.Соперник играл чуть лучше, создал больше моментов и заслуженно взял три очка.
Ранее была ничья в чемпионате с «Кайсериспором» (1:1) и разгромное поражение в Лиге конференций от Целе (1:5).
Истанбул Башакшехир — Эюпспор: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: в последнее время результаты «Истанбул Башакшехира» стали хуже, видно, что команда испытывает небольшой спад, а две последних игры в Лиге конференций получились откровенно неудачными. Тем не менее, состав довольно неплохо, есть яркая звезда в атаке в виде Кшифтофа Пентека, который уже забил в турецком чемпионате пять голов.
«Эюпспор»
Турнирное положение: после 9 игр «Эюпспор» идет на шестой позиции с 15 очками.
Последние матчи: в матче 9-го тура «Эюпспор» победил с минимальным счетом «Гезтепе» (1:0). Игра получилась довольно закрытой, а все решил гол в середине первого тайма в исполнении Ахмеда Кутуджу. После этого команда стала играть гораздо строже в обороне и довела матч до победы.
До этого было поражение в гостях от «Коньяспора» (1:2) и победа дома над «Газиантепом» (3:2).
Не сыграют: дисквалифицированы — Айдин, Гекче и Дамар, травмы у Нияза, Бинголя, Мираша и Мидтшо.
Состояние команды: с апреля 2024 года команду тренирует знаменитый в прошлом игрок Арда Туран, для которого это первая работа в качестве наставника профессионального клуба и он сразу вывел «Эюпспор» в элитный дивизион. Пока работа 37-летнего специалиста оставляет неплохое впечатление, у него много интересных идей при построении игры. В составе тоже есть немало известных футболистов (Дюбуа, Мор, Джанер Эркин, Ахмет Кутуджу, Шелви).
Статистика для ставок
- Команды никогда ранее друг с другом не играли
- В шести последних играх с учетом еврокубков «Башакшехир» выиграл всего один раз и была одна ничья
- В пяти последних матчах «Эюпспор» неизменно поражал ворота соперника
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Истанбула Башакшехира» дают 2,15, а на «Эюпспор» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.
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Прогноз: хозяевам надо исправлять положение после последних неудач и они будут идти большими силами в атаку. Гости при Туране также не отсиживаются в обороне, а играют в агрессивный скоростной футбол и моменты у них будут.
Ставка: обе забьют за 1,76.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с ничейным исходом.
Ставка: ничья за 3,40.