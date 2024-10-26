Тюмень
Енисей
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы нынче твердо стоят на вылет. После 15 туров команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Тюмень» в 15 поединках настреляла лишь 9 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.
Тюмень — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Сибиряки дома уступили «Торпедо» (0:3).
До того команда в серии пенальти прошла «Аланию» в Кубке России. А вот поединок с «Уралом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» трижды покидала поле на щите. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тюменцы не забивали в 3 своих последних матчах. Причем последняя виктория случилась еще месяц назад.
Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что саратовцы будут стараться дать бой команде Тихонова. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет уже 9 очков.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы как-то сильно окопались в середняках лиги. По итогам 15 туров первенства команда находится на 9 месте в турнирной таблице.
Причем «Енисей» не столь уверенно действует в плане реализации. В 15 матчах команда отправила всего 15 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Дома она минимально одолела «Уфу».
При этом красноярцы дали бой крепкой «Родине» (1:1). А вот «Шиннику» подопечные Андрея Тихонова уступили (0:2).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Енисей» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей в 15 матчах.
При этом «Енисей» лишь на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и в 2 своих последних матчах красноярцы не проигрывали.
Наконец-то сумел отличиться вернувшийся в команду Андрей Окладников. На этого форварда у Тихонова особый расчет.
И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент переживает явный кризис жанра.
Статистика для ставок
- Тюменцы в среднем забивают менее гола за матч
- Сибиряки не забивали в 3 своих последних поединках
- «Енисей» не проигрывал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.
- 1.76Эспаньол — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Лестер — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Енисей» ныне выглядит куда предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.
Тюменцы нынешней осенью выступают все хуже и хуже, да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28