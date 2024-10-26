ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА РафиньяШансы «Реала» и «Барсы» растут, а у «ПСЖ» проблемы: Итоги 3-го тура Лиги чемпионов Дуглас СантосБольше не легионер. Дуглас Сантос получил российское гражданство
    Все новости спорта

    Удачная гастроль «Енисея»?

    «Тюмень» — «Енисей». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Тюмень Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Окладников
    26 октября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 26 Октября 2024 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 17:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы нынче твердо стоят на вылет. После 15 туров команда занимает 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Тюмень» в 15 поединках настреляла лишь 9 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

    Тюмень — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Сибиряки дома уступили «Торпедо» (0:3).

    До того команда в серии пенальти прошла «Аланию» в Кубке России. А вот поединок с «Уралом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» трижды покидала поле на щите. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Тюменцы не забивали в 3 своих последних матчах. Причем последняя виктория случилась еще месяц назад.

    Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что саратовцы будут стараться дать бой команде Тихонова. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет уже 9 очков.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы как-то сильно окопались в середняках лиги. По итогам 15 туров первенства команда находится на 9 месте в турнирной таблице.

    Причем «Енисей» не столь уверенно действует в плане реализации. В 15 матчах команда отправила всего 15 мячей в ворота соперников.

  • Шикарная развязка, решающая паненка. «Локомотив» выиграл все матчи Кубка России
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Дома она минимально одолела «Уфу».

    При этом красноярцы дали бой крепкой «Родине» (1:1). А вот «Шиннику» подопечные Андрея Тихонова уступили (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Енисей» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей в 15 матчах.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Енисей» лишь на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и в 2 своих последних матчах красноярцы не проигрывали.

    Наконец-то сумел отличиться вернувшийся в команду Андрей Окладников. На этого форварда у Тихонова особый расчет.

    И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент переживает явный кризис жанра.

    Статистика для ставок

    • Тюменцы в среднем забивают менее гола за матч

    • Сибиряки не забивали в 3 своих последних поединках

    • «Енисей» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: «Енисей» ныне выглядит куда предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

    Тюменцы нынешней осенью выступают все хуже и хуже, да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.

    Ставка: Победа «Енисея» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Навбахор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торино — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тюмень» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Енисея»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры