26 октября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы нынче твердо стоят на вылет. После 15 туров команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Тюмень» в 15 поединках настреляла лишь 9 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Сибиряки дома уступили «Торпедо» (0:3).

До того команда в серии пенальти прошла «Аланию» в Кубке России. А вот поединок с «Уралом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» трижды покидала поле на щите. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Тюменцы не забивали в 3 своих последних матчах. Причем последняя виктория случилась еще месяц назад.

Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Тюмень» победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что саратовцы будут стараться дать бой команде Тихонова. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет уже 9 очков.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы как-то сильно окопались в середняках лиги. По итогам 15 туров первенства команда находится на 9 месте в турнирной таблице.

Причем «Енисей» не столь уверенно действует в плане реализации. В 15 матчах команда отправила всего 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Дома она минимально одолела «Уфу».

При этом красноярцы дали бой крепкой «Родине» (1:1). А вот «Шиннику» подопечные Андрея Тихонова уступили (0:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Енисей» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей в 15 матчах.

При этом «Енисей» лишь на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и в 2 своих последних матчах красноярцы не проигрывали.

Наконец-то сумел отличиться вернувшийся в команду Андрей Окладников. На этого форварда у Тихонова особый расчет.

И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент переживает явный кризис жанра.

Статистика для ставок

Тюменцы в среднем забивают менее гола за матч

Сибиряки не забивали в 3 своих последних поединках

«Енисей» не проигрывал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: «Енисей» ныне выглядит куда предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Тюменцы нынешней осенью выступают все хуже и хуже, да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.

Ставка: Победа «Енисея» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28