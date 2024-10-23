23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» в Лиге чемпионов стартовали крайне неудачно. Нынче команда пребывает на 29 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» в двух стартовых турах не набрал ни одного очка. «Быки» забили 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «быки» добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Майнцем» (2:0).

При этом «РБ Лейпциг» чуть ранее нанес поражение «Хайденхайму» (1:0). А вот поединок с «Ювентусом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Давид Раум, Николас Зайвальд — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Быки» выиграли в двух своих последних поединках. При этом в этих матчах команда не пропустила ни разу.

При этом «РБ Лейпциг» крайне неудачно противостоит мерсисайдцам. Все три очных поединка завершились для «быков» поражениями.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть первые очки в Лиге чемпионов. Да и последние успехи несколько снизили градус негатива внутри команды.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.

Причем «Ливерпуль» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. В 8 поединках АПЛ команда Арне Слота настреляла 15 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Мерсисайдцы нанесли поражение нестабильному «Челси» (2:1).

При этом до того команда Слота минимально переиграла «Кристал Пэлас». А вот победа над «Болоньей» получилась более уверенной (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Алиссон, Диогу Жота — травмированы.

Состояние команды: подопечные Слота выиграли в 7 своих последних поединках. Причем лишь 2 виктории вышли разгромными.

В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно симпатично. Мерсисайдцы по итогам 2 туров находятся на 5 месте, набрав 6 зачетных баллов.

В кадровом плане «Ливерпуль» выглядит весьма грозно. Даже без травмированных голкипера Алиссона и форварда Диогу Жоты англичане смотрятся монолитно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Мохаммед Салах и его партнеры сразу понесутся к воротам «быков».

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл в 7 своих последних поединках

Мерсисадйцы пропустили всего 1 мяч в 2 матчах Лиги чемпионов

«Быки» еще не побеждали в нынешней Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Ливерпуль» явно сильнее соперника, и явно сразу побежит в атаку.

Команда Слота в последних матчах преуспевала, да и немцы нынче не столь стабильны.

Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50