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    Команды покажут оборонительный футбол?

    «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон. Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон
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    «Спортинг» Лиссабон
    22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Штурм» и «Спортинг». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Штурм

  • Грац
    •  Штурм 22:00 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
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    «Штурм»

    Турнирное положение: «Штурм» в таблице Лиги чемпионов находится на 31-м месте. У команды ни одного набранного очка. Ранее австрийский клуб потерпел два поражения кряду.

    Последние матчи: В Лиге чемпионов «Штурм» в первом туре встречался с «Брестом». Клуб проиграл во Франции со счетом 1:2.

    Штурм — Спортинг: коэффициенты букмекеров

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    Затем «Штурм» принимал «Брюгге». 2 октября матч закончился поражением австрийской команды (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Штурм» пока проваливает сезон в Лиге чемпионов. Но в чемпионате Австрии дела идут хорошо. Там клуб лидирует в таблице, набрав 22 очка в десяти матчах. У «Штурма» 7 побед, одна ничья и два поражения.

    В предстоящей встрече фаворитами являются гости. Букмекеры не верят в успех «Штурма». Скорее всего, австрийский коллектив снова проиграет.

    «Cпортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Cпортинг» в таблице ЛЧ занимает 12-ю строчку. Команда в двух встречах ни разу не проиграла. У «Cпортинга» в активе одна победа и одна ничья.

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  • 19/10/2024

    • Последние матчи: «Cпортинг» начал Лигу чемпионов домашним матчем с «Лиллем». Португальский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

    Во втором туре «Cпортинг» играл в гостях с ПСВ. Команды не выявили сильнейшего в Эйндховене. Поединок закончился вничью 1:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Как и «Штурм», «Cпортинг» лидирует в своем внутреннем чемпионате. У клуба 24 очка по итогам восьми матчей.

    Стоит отметить, что в чемпионате Португалии-2024/25 у «Cпортинга» ни одного поражения. Команда побеждает абсолютно в каждой встрече.

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    В нынешнем сезоне «Cпортинг» не выиграл в гостях только раз. Это случилось в матче ЛЧ с ПСВ (1:1).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться снова победить. Австрийцы явно будут рассчитывать на контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Штурм» в ЛЧ проиграл в двух матчах

    • «Cпортинг» находится на 12-м месте в таблице Лиги чемпионов, набрав 4 очка

    • В 2023 году «Штурм» в рамках Лиги Европы дома уступил «Спортингу» со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.55 и 2.52.

    Прогноз: «Спортинг» заслуженно считается фаворитом. Команда продолжит свою победную серию. В Граце португальский клуб добьется успеха еще в первом тайме.

    Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 1.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники за 90 минут не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.52

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    «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. Команды покажут оборонительный футбол?
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